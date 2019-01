La dura pregunta que molesta a Trump y a sus seguidores

Tras la movida semana que vivió el presidente Donald Trump tras el arresto de su ex asesor político Roger Stone uno de sus mayores críticos le mandó un fuerte derechazo al magnate y de paso a todos sus seguidores.

Con la agudeza que lo caracteriza, Stephen King dijo que el arresto de Roger Stone, asociado del presidente Donald Trump , debería dejar claro la ilegalidad que rodeó al presidente también lo implica a él.

Stone, quien se desempeñó como asistente de campaña de Trump en 2015 y luego siguió siendo asesor informal , fue acusado de siete cargos, entre ellos mentir, obstruir un procedimiento oficial y manipular testigos.

King hizo enfasis en que Stone es simplemente el último acusado en relación con la investigación de Robert Mueller , que ha resultado en declaraciones de culpabilidad del ex abogado de Trump Michael Cohen , del ex presidente de la campaña de Trump Paul Manafort y del ex asesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn , entre otros .

Eso llevó a la pregunta de King para los partidarios de Trump durante el fin de semana:

¿Qué tanto le tomará a los seguidores de Trump entender que uno no se rodea de tipos malos a menos que uno sea uno de esos tipos malos?

Another Trump insider appears bound for the old (Roger)stone hotel. How long before Trump supporters realize that you don’t surround yourself with dirty guys unless you’re dirty yourself?

— Stephen King (@StephenKing) January 26, 2019