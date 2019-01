Tiene nueve personalidades diferentes y sus hijos no lo saben

Las enfermedades mentales siguen, a día de hoy, siendo un tema tabú en nuestra sociedad

Una joven de tan solo 28 años, madre de familia y con una condición particular, decidió que el mundo vea cómo es su vida. Porque no es una vida cualquiera.

Jane Hart, madre soltera y activista de 28 años, vive con un trastorno de identidad disociativo (DID, por sus siglas en inglés) y cambia constantemente entre las nueve personalidades que habitan dentro de su cabeza.

Todas sus personalidads tienen edades comprendidas entre los 6 y los 28 años e incluyen varios tipos diferentes de identidades, según informa la revista People.

Algunas de las personas que habitan en la cabeza de Jane son conscientes de los abusos físicos y psicológicos que sufrió Hart en el pasado. Janey, de 6 años, es una de las que no recuerda esas experiencias, no tiene memoria de haber sufrido abuso. Sin embargo, Beth, de 10 años, sí tiene recuerdos del abuso de Jane y ayuda a proteger a las identidades más jóvenes de que lo recuerden o lo sufran. Jayden, de 11 años, también recuerda el abuso físico. Alexis, de 17 años, es alguien confiable, y Madison, de 28, es lesbiana y protege todas las identidades de Hart.

Todo esto se puede entender mejor gracias a una serie documental, titulada “Many Sides of Jane”, que se emitirá en el canal A&E.

Esta enfermedad es una condición rara que fragmenta la identidad de una persona en dos o más personalidades separadas, de acuerdo con Psychology Today. De los que desarrollan el trastorno en los EE. UU., Canadá y Europa, el 90 por ciento informa ser víctima de abuso físico o sexual cuando era niño.

Hart, ya en el 2016 intentó explicar su historia en un blog. Ahora se hadado un paso más en este documental en el que se explica su vida y su problemática.

Cuenta que “el abuso infantil y los problemas médicos” causaron su trastorno. Se mudó a Alaska con su esposo en un intento por dejar atrás los recuerdos, pero en 2014, las voces constantes que viven dentro de su cabeza la estaban volviendo loca. Se le diagnosticó DID en 2016, después de terminar su matrimonio y trasladarse con sus dos hijos pequeños a su ciudad natal de Boise, Idaho, y haber pasado por dos años de intensa psicoterapia.

“Las personas con DID generalmente prefieren mantener este hecho oculto, nos mantiene a salvo del abuso y del estigma que la gente provoca cuando se enteran de que tenemos enfermedades mentales”, escribió Hart.

“Revelar el hecho de que tengo un trastorno de identidad disociativo es un gran problema … Sin embargo, creo que arrojar luz sobre el trastorno, la controversia y contar verdad, es más importante que guardar secretos“.

En la serie, Hart explica que sus dos hijos no saben que tiene DID, y agregó que creen que el documental se está enfocando en darle una perspectiva distinta, puesto que ella les dice a los niños que tiene un “cerebro único”. No se atreve a que sepan la verdad por lo que conlleva.

Con este proyecto espera darle una mirada íntima a su vida como madre con DID. Quiere ayudar a borrar el estigma que rodea a la enfermedad mental, para ella “es hora de corregir ese error”.

“Jane siente que hay poder en compartir su historia y su misión es ayudar a otros a darse cuenta de que la salud mental es tan importante como la salud física”, dice A&E en su sitio web. “Los que sufren de DID son especiales, inteligentes y únicos; merecen compasión, amabilidad y comprensión”.