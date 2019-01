Tornado deja al menos 3 muertos en La Habana

View this post on Instagram

Fuerte tornado en La Habana. Me cogió en la calle, en el carro, con mi esposa y mis niños. Y tuve que ir esquivando matas caídas, inundaciones, fuertes vientos. Hasta que pude llegar a casa! Pasamos gran susto. Lamento mucho la cantidad de personas afectadas ahora mismo. Hay heridos y fallecidos. Ya esto es lo último que nos faltaba!! #tornadoenlahabana