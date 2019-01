Asegúrate de que tus llantas tengan suficiente banda de rodadura para las enormes nevadas del invierno

De acuerdo con las pruebas de CR, los neumáticos para todas las estaciones comienzan a perder tracción mucho antes de que aparezcan desgastados y a una velocidad que podría sorprender a algunos conductores.

La profundidad adecuada de la banda de rodadura es esencial para que las llantas se adhieran a las carreteras cubiertas de lluvia y nieve. En las pruebas a los neumáticos de CR, comenzamos a ver una disminución en el rendimiento con la mitad de la profundidad de la banda de rodadura que aún queda.

La tracción en la nieve al acelerar se redujo en un 14.5% y las distancias de frenado en mojado aumentaron en alrededor del 7%, entre otros hallazgos, cuando los neumáticos se compararon con las nuevas versiones con una profundidad total de la huella.

Todos las llantas sometidas a prueba funcionaron bien en condiciones secas y templadas.

Los hallazgos refuerzan nuestra recomendación de que los conductores usen neumáticos de invierno / de nieve si manejan mucho en la nieve. Estos están especialmente formulados y construidos para proporcionar un agarre máximo en condiciones de nieve y hielo. Los conductores también deben estar conscientes de la profundidad de la banda de rodadura de sus neumáticos cuando llueve.

“Los consumidores no tienen que reemplazar las llantas que aún tienen vida”, dijo Gene Petersen, quien dirige el programa de pruebas de llantas de CR, “pero deben usar los resultados de nuestras pruebas como una guía para saber cómo deben conducir en ciertas condiciones invernales.”

Como parte de un programa de pruebas más amplio, CR también evalúa más de 50 modelos de llantas cada año, y que resultan en cientos de llantas individuales. Los sometemos a más de 14 pruebas para obtener calificaciones detalladas en muchas categorías. Estas pruebas incluyen no solo pruebas en la pista, sino también pruebas exhaustivas de desgaste de la banda de rodadura. (Ver las últimas calificaciones de los neumáticos.)

Cómo hacemos las pruebas de los neumáticos

Para evaluar el impacto de la profundidad de la banda de rodadura en la tracción en invierno, comparamos el rendimiento de 3 llantas populares para todas las estaciones: un juego con una banda de rodadura completa y otro con solo la mitad de la banda de rodadura restante.

Afeitamos los neumáticos a aproximadamente la mitad de la profundidad de la banda de rodadura para simular un neumático usado con mucha vida restante. Hacemos las pruebas acelerando sobre nieve y frenando sobre superficies mojadas para evaluar la tracción.

También rastreamos las velocidades a las que los neumáticos comienzan a deslizarse o derraparse (hidroplaneo) en aguas estancadas en una carretera en nuestro centro de pruebas de autos. También llevamos estas llantas a una pista de hielo local para medir la distancia de frenado en el hielo.

Los resultados muestran una disminución en el rendimiento que los consumidores pueden experimentar antes de que las llantas se desgasten.

Lo que encontramos

Para los fanáticos de los neumáticos, una llanta de media huella tiene, por lo general, 5/32 a 6/32 pulgadas de profundidad restante. Los neumáticos están desgastados cuando alcanzan las 2/32 pulgadas, pero como se muestra en el cuadro a continuación, no necesita bajar tanto para ver una disminución sustancial en el rendimiento en superficies resbaladizas (superficies mojadas, con nieve o heladas).

En promedio con los neumáticos de media banda, hubo:

• Una disminución del 14.5% en la tracción en la nieve (según la distancia medida que tarda un vehículo en alcanzar la velocidad)

• Una pérdida del 8% en la resistencia al hidroplaneo (basada en la velocidad observada a la que ocurre el hidroplaneo por primera vez conduciendo a través del agua estancada en nuestra pista de pruebas en Connecticut)

• Una pérdida del 6.8% en frenado en mojado (según la distancia para detenerse a 60 mph en una superficie húmeda, medida en nuestra pista de prueba)

• Una pequeña pérdida en la capacidad de frenado en el hielo (según la distancia de frenado de 10 mph en la superficie de una pista de hielo de Connecticut).

Cuándo reemplazar los neumáticos

Para controlar la profundidad de la banda de rodadura de tu llanta, compra un medidor de profundidad de la banda de rodadura en una tienda de partes para autos o simplemente usa una moneda de 25 centavos para determinar si es necesario reemplazar los neumáticos. Si la parte superior de la cabeza de George Washington en la moneda es apenas visible cuando se coloca la cabeza por primera vez en un surco de la banda de rodadura, entonces la banda de rodadura tiene una profundidad de aproximadamente 4/32 pulgadas. Eso es suficiente para ofrecer un agarre para todo tipo de clima, pero querrás comenzar a comprar reemplazos. Ciertamente, cuando cualquier ranura de neumático es de 2/32 pulgadas, está desgastada y necesita un reemplazo inmediato. Puedes verificarlo usando un centavo, la distancia entre la parte superior de la cabeza de Lincoln en la moneda es de 2/32 pulgadas.

Conclusión

Las llantas para todas las estaciones funcionan bien en condiciones de nieve más moderadas. Pero como muestran los resultados de la prueba, si los neumáticos están gastados más de la mitad, es posible que desees esperar a que pase la tormenta de nieve hasta que se hayan despejado las carreteras.

Los resultados también nos recuerdan que el desempeño de los neumáticos evoluciona con el uso, con el frenado en seco y el manejo mejorando ligeramente con el tiempo, pero con una mayor pérdida de frenado en mojado, resistencia al hidroplaneo y tracción en la nieve.

¿Piensas comprar llantas nuevas?

Ve nuestra guía de compras y calificaciones de los neumáticos

