Los peligros de conducir con sueño

No se discute que conducir con sueño es peligroso e inaceptable. Sin embargo, casi un tercio de las personas que participaron en una encuesta de AAA expresaron que, al menos una vez en el último mes han conducido con tanto cansancio que apenas podían mantener los ojos abiertos.

Cosas que quizás contribuyen al problema: somníferos con receta. Uno de cada 5 estadounidenses que toman esos medicamentos indicó haber estado al volante dentro de las 7 horas posteriores de haber tomado dicho medicamento, según una encuesta de Consumer Reports de 2018 en la que participaron 1,767 adultos en Estados Unidos. Esto sucede a pesar de que las instrucciones de la mayoría de los medicamentos para dormir no recomiendan su administración a menos que puedas dormir por lo menos 7 u 8 horas después de tomarlos, para reducir la posibilidad de somnolencia y aturdimiento por la secuela del medicamento.

Conducir con sueño es “casi imposible de evitar”, dice Barbara Phillips, M.D., profesora recientemente jubilada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Kentucky. En un país donde pocas áreas tienen sistemas de transporte público integrales, dice, a veces las personas no tienen otra opción: “Incluso las personas mejor intencionadas, a veces, se ven conduciendo somnolientas”.

La falta de sueño puede poner en peligro tu forma de conducir con la misma gravedad que implicaría conducir bajo los efectos del alcohol. Según la Fundación Nacional de Sueño, si has estado despierto durante 24 horas, eso equivale a tener un contenido de alcohol en sangre de .10 (.08 se considera ebrio según la ley).

Aunque puede ser difícil medir con precisión la frecuencia de los accidentes provocados por conducir con sueño (debido a que no existe una prueba que lo mida con facilidad, como sí la hay para detectar el contenido de alcohol en sangre) un estudio de AAA de 2018, que analizó videos de conductores justo antes de un accidente, descubrió que el 9.5% de los accidentes fueron provocados por conductores somnolientos.

Esto es lo que debes saber acerca de conducir con sueño y lo que puede (y no puede) ayudar a mantenerte alerta al volante.

Antes de ponerte al volante

Estos pasos pueden ayudar a garantizar que estés alerta antes de sentarte en el asiento del conductor en primer lugar.

Duerme lo suficiente. Al menos 7 horas es lo que necesita el adulto promedio, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Sabe cuándo pedir ayuda a tu médico. Si duermes lo suficiente, pero todavía tienes sueño durante el día, si te despiertas repetidamente por la noche o tu pareja se queja de que roncas, pregúntale a tu médico si es posible que debas ser evaluado por un posible trastorno del sueño. Incluso aunque parezca que has dormido lo suficiente, podrías correr el riesgo de quedarte dormido mientras conduces si duermes mal o si tienes un trastorno de salud que afecta la calidad de tu sueño, dice Raman Malhotra, Médico, profesor adjunto de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.

Por ejemplo, si tienes apnea obstructiva del sueño, que se caracteriza por numerosas pausas en la respiración cada noche, podrías ser más propenso a sentirte cansado al conducir, incluso si has dormido 7 horas.

Échales un vistazo a tus medicamentos. Habla con tu médico sobre los medicamentos que tomas con frecuencia. Muchos medicamentos recetados y de venta libre, incluidos los antihistamínicos, los antidepresivos, ciertos medicamentos para la presión arterial, algunos medicamentos para la ansiedad, los relajantes musculares y, por supuesto, los medicamentos para dormir, pueden causarte somnolencia. Algunos pueden interactuar con otros medicamentos y causar fatiga. Es posible que tu médico pueda ajustar tu régimen, por ejemplo, cambiando la frecuencia de ciertas dosis, para disminuir la probabilidad de que te sientas somnoliento mientras conduces.

Prepárate para los recorridos largos. Incluso si descansaste adecuadamente, pasar muchas horas en el camino pueden causarte somnolencia. Si realizarás un viaje por carretera, asegúrate de tener una buena noche de sueño antes de tu viaje.

Lo que podría ayudar a mantenerte alerta

Si te sientes un poco cansado, pero tienes que conducir, ten en cuenta lo siguiente:

Conduce con un acompañante. Tener a alguien que pueda conducir por un rato para que puedas tomar una siesta es buen sentido común. Y mientras conduces, tu acompañante puede charlar contigo para mantenerte ocupado y decirte si estás conduciendo de manera errática.

Sabe cuándo es el momento de tomar un descanso. Incluso los conductores más atentos deberían tomar un descanso cada 2 horas, dice Malhotra. Y ten en cuenta que los estudios han demostrado que es poco probable que las personas somnolientas se den cuenta de que están conduciendo mal. Por lo tanto, presta mucha atención a estas pistas cuando conduces mientras estás somnoliento:

Párpados caídos; parpadear o bostezar frecuentemente

Salirte de tu carril o golpear una banda sonora de un lado de la carretera

Darte cuenta de que no recuerdas los últimos minutos o millas conducidos

Pasar por alto una señal de tráfico o salida

Duerme un poco. Si notas alguna de las situaciones anteriores, busca un lugar seguro para salir de la carretera y toma una siesta de 15 a 20 minutos en tu automóvil. Malhotra recomienda esperar 5 minutos adicionales después de despertar antes de volver a la carretera, para tener la oportunidad de estar completamente alerta. (Y toma una siesta corta: dormir más de 10 a 20 minutos puede hacerte sentir aturdido y desorientado hasta media hora después de que te levantas según UpToDate, una herramienta de toma de decisiones en línea para profesionales de la salud).

Toma un poco de cafeína. Si no puedes dormir la siesta, o incluso si puedes, una dosis de cafeína te ayudará a mantenerte más despierto y alerta, al menos durante algunas horas. Para asegurarte de consumir suficiente cafeína para animarte realmente (Phillips recomienda alrededor de 150 mg), lo mejor es tomar un café.

Una taza de 8 onzas de café contiene 95 mg de cafeína y una taza de 12 onzas contiene 142 mg. Una lata de Cola Dietética solo tiene 46 mg de cafeína y una taza de 8 onzas de té negro contiene 47 mg.

Si tomas café como una herramienta para despertarte, una vez que lo bebas, espera al menos 15 minutos para darle tiempo a la cafeína a hacer efecto antes de volver a conducir, dice Phillips.

Omite estos dos trucos comunes. Los estudios demuestran que ni conducir con las ventanas abiertas para mantener el aire frío soplando en la cara ni encender el volumen de la radio te mantendrán alerta.

4 consejos para conducir como un profesional

El experto en conducción de Consumer Reports, Jake Fisher, se dirige a la pista de pruebas de CR para mostrarle al conductor del programa de TV Consumer 101, Jack Rico, cómo ser un conductor más prudente.

