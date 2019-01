Trump desata burlas tras ignorante petición para acabar con la ola de frío polar en EEUU

Trump pidió que "el calentamiento global" regrese cuanto antes a EEUU para acabar con la dura ola de frío

Una vez más el presidente Donald Trump tuvo una salida en falso al referirse al cambio climático y a la recia ola de frio polar que tiene a EEUU sumido en temperaturas de hasta menos 50 grados centígrados.

El fenómeno llamado vórtice polar se extendió hacia el sur desde el Polo Norte y causó que las temperaturas cayeran dramáticamente, razón por la cual las autoridades están advirtiendo al público que se mantengan a salvo en medio de condiciones que ponen en peligro la vida. Por su parte escuelas públicas en distintos estados han cerrado debido a las bajas temperaturas.

Entre tando y en la noche del lunes el presidente envió un mensaje a través de Twitter no para advertir a los estadounidenses que permanezcan dentro y eviten los peligrosos vientos, ni mucho menos para dar instrucciones sobre la emergencia sino para dirigirse a los mismisimos “dioses del clima”.

“En el hermoso medio oeste”, escribió, “las temperaturas de la brisa del viento están alcanzando los 60 grados, el más frío registrado. En los próximos días, se espera que se enfríe aún más. La gente no puede durar afuera, ni siquiera por unos minutos. ¿Qué diablos está pasando con el calentamiento global? ¡Por favor, vuelve rápido, te necesitamos!

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2019

De inmediato las redes sociales reaccionaron a la peculiar petición de Trump, un esceptico rotundo del cambio climático lo que dejó más perpleja a la opinión pública.

Amazing to think America was once a scientific leader. — Jemaine Clement (@AJemaineClement) January 29, 2019

Hi Mr. President. Happy to explain since you seem confused. As nearly every legitimate scientist in the world agrees, global climate changed caused by rising temperatures due to industrial emmissions results in more severe weather year-round — including harsher blizzards. — David Slack (@slack2thefuture) January 29, 2019

Welcome to McDonalds. May I take your order? Yes. I would like a large smocking covfefe, a side of global waming but hold the scott free. — Melissa (@melissadawes) January 29, 2019