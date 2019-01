La terrible angustia que vivió Isabel Madow con su hijo

View this post on Instagram

Gracias a todos los que se preocuparon por nosotros,que estuvieron al pendiente y nos mandaron su amor y bendiciones, a mi Bebito bam bam le agarro una bacteria posiblemente de un parque , no por comer algo sino por que los bebés y niños juegan en los juegos y corren y tocan el piso, yo siempre le limpio sus manitas todo el tiempo pero son niños es imposible evitarlo y bueno pues el lunes a las 6 am empezó la pesadilla, 😫🤢😪… empezó con mucho vomito a las 6 de la mañana del lunes 21 de enero,por lo cual tuve que ir a urgencias y ya no nos dejaron salir,mi bebé estuvo internado asta ahora,gracias a Dios ya paso el susto y ya está estable,mi bebé es muy fuerte y nunca se enferma lo cual ayudo mucho a su recuperación ,aún está en observación y con mucho amor y cuidados en unos días ya estará bien .Ya nos dieron de alta y estamos en casa gracias a Dios estable y recuperándose. Dios con nosotros #Amen Bendiciones siempre y nuestro amor ❤️❤️❤️ 👩‍👦