Roger Goodell: los árbitros ‘no son robots’

En su encuentro anual con los medios, lamenta el final polémico de Rams-Saints, pero no cree que las decisiones de juicio de los jueces deban ser revisables

En su conferencia anual del Super Bowl, el comisionado Roger Goodell se dedicó la mayor parte del tiempo a responder a los cuestionamientos de la prensa sobre temas de arbitraje.

Un error de los jueces afectó el desenlace del Juego de Campeonato de la NFC ganado por los Rams de Los Ángeles a los Saints de Nueva Orleáns (26-23), cuando no se sancionó una interferencia de pase cometida por el defensivo Nickell Robey-Coleman sobre el receptor Tommylee Lewis en los minutos finales del partido.

“Creo que debió señalarse”, opinó Goodell ante innumerables reporteros en el centro de convenciones de Atlanta, donde se encuentra el centro de prensa del Super Bowl.

“Entendemos la frustración de los aficionados de los Saints, y ciertamente queremos atender eso”, dijo repetidamente el comisionado. “Pero sabemos que los árbitros son humanos, sabemos que tienen que dirigir un deporte muy rápido y tomar decisiones inmediatas en circunstancias difíciles y no lo van a hacer de manera correcta todas las veces… Ellos no son robots”.

Durante su llamado “estado de la liga”, Goodell dijo que la NFL quiere seguir teniendo partidos en México; defendió la “Regla Rooney” a pesar de que ahora hay un menor número de entrenadores en jefe de minorías, y dijo que espera que pronto se decida en qué ciudad jugarán los Raiders de Oakland en 2019 antes de mudarse definitivamente a Las Vegas.

Pero el tema dominante de la sesión con los medios fue el arbitraje.

El comisionado explicó que tras el polémico juego en Nueva Orleáns tuvo una conversación con el entrenador Sean Payton, con la familia Benson propietaria de los Saints y que hubo comunicación con el comité de competencia de la liga y con los árbitros mismos, pero recordó que la decisión arbitral en cuestión fue una de juicio. El descontento en Louisiana fue tal, que algunas voces pidieron que el final de ese partido fuera repetido, algo que Goodell dijo el miércoles no tuvo consideración alguna.

Acerca de la posibilidad de que las decisiones de juicio de los jueces pudieran ser consideradas para revisión como ocurre con jugadas como pases completos o balones perdidos, Goodell refirió el tema al comité de competencia de la NFL, pero también mencionó que los propios equipos y entrenadores se han resistido en el pasado a que las decisiones sobre penalidades en el campo estén sujetas a ser revisadas y cambiadas.

La postura expuesta por Goodell sobre el tema fue que se seguirá trabajando para tratar de mejorar el arbitraje, que seguirán analizando la inclusión de decisiones de juicio en la repetición instantánea, pero que utilizar la repetición en exceso posiblemente no sea el mejor camino: “La tecnología no va a corregir esos asuntos”. Y también aseguró que no piensa que agregar un árbitro en la cancha sea la solución.

NFL, México y los hispanos

La NFL ha seguido invirtiendo esfuerzos en mejorar su alcance con el mercado hispano –el segundo más importante para la liga– y el comisionado Goodell dijo el miércoles que la liga continuará haciéndolo.

Dijo que la NFL tiene muy buena relación con sus socios de Televisa y los aficionados en México, que quieren seguir teniendo partidos en México, y que la cancelación del juego entre Rams y Chiefs de Kansas City de noviembre pasado fue lo correcto por el tema del mal estado de la cancha en el Estadio Azteca.

“Vamos a continuar con esa relación y vamos a continuar impulsando el crecimiento de nuestra liga en México”, dijo Goodell, quien también recordó haber tenido un encuentro con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

También comentó sobre la pasión de los hispanos por el deporte de las tacleadas.

“En los viajes que hago, no solo en México sino también en Estados Unidos, los aficionados me expresan su pasión por el fútbol americano, y muchas veces son aficionados hispanos quienes lo hacen. Vamos a hacer todo lo posible para que eso continúe”, dijo.

Y a propósito de la NFL en el extranjero, Goodell dijo que en los siguientes meses la liga anunciará una sorpresa relacionada con el mercado en China.

“Creemos que nuestro juego tiene mucho potencial allá… Se está moviendo muy rápido”, dijo sobre el tema.