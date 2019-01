Su novia padece amnesia severa y hace lo imposible para recordarle su amor todos los días

Un accidente hizo que una chica perdiera todos sus recuerdos, siendo incapaz de reconocer a su familia y a su prometido. Su problema ha ido incrementándose pero él se aferra a seguir con ella para siempre

Tremenda historia la que ha enternecido al mundo y que es protagonizada por una pareja de enamorados que radican en China, la cual pareciera una película romántica de esas que vemos en el cine, ya que todos los días luchan por mantener su amor a flote.

Resulta ser que una chica llamada Maruyama, de 24 años, hace 9 meses sufrió un grave accidente tras ser embestida por un auto mientras iba en su bicicleta. Según varios medios locales, cuando se recuperó, la chica fue incapaz de reconocer a sus familiares y a su novio, un joven llamado Li Huayu.

Con el paso del tiempo, Maruyama logró recuperarse físicamente, pero la condición de su cerebro empeora día a día, ya que esta mujer no puede recordar lo que le ocurrió un día antes.

Li y Maruyama estaban ya comprometidos y tenían boda en puerta, pero tras esto, el novio decidió cancelar el evento para que su novia estuviera lo más relajada posible y día con día le muestra una prueba diferente para que ella sepa que entre ellos existe una relación.

De hecho, la chica ya le pidió una vez que terminaran el noviazgo, pero Li se aferra y le ha prometido que juntos construirán nuevos recuerdos. De hecho, por recomendación medica, Maruyama lleva un diario, el cual debe leer todos los días y esto le ha ayudado a saber que entre ella y Li hay mucho amor.

Es por ello que Maruyama fue la que ahora le pidió matrimonio a Huayu, hecho que fue captado en un programa de televisión.

“Gracias por cuidarme durante todo este tiempo. Me entiendes muy bien y siempre has tolerado esta versión sensible y frágil de mí. Recientemente mis síntomas se han vuelto cada vez más graves. Los médicos dicen que la amnesia puede empeorar aún más. Puedo volver a perder mis recuerdos, incluso olvidarte para siempre. ¿Todavía estás dispuesto a estar conmigo?”, preguntó la joven.

Sin dudarlo, el novio le dio el tan esperado “sí, acepto”, y le prometió que sin importar lo que suceda, siempre serán almas gemelas.