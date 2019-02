El hombre que motivó a los Eagles en el Super Bowl pasado está con los Rams

El sargento Israel del Toro, un latino ganador del Trofeo Pat Tillman, es un gran ejemplo de sobrevivencia

Atlanta.- Uno de los hombres más inspiradores del país y realmente de todo el mundo está del lado de los Rams de Los Ángeles en el Super Bowl LIII.

El sargento Israel del Toro, un verdadero héroe de los Estados Unidos, sobreviviente de una terrible explosión y ganador del prestigiado Trofeo Pat Tillman quiere que el equipo carnero gane el campeonato de la NFL.

“Le voy a los Rams”, dice Del Toro, influenciado por la buena impresión que tiene tras conocer a integrantes del equipo angelino (también conoció a jugadores de los Patriots).

El hecho de que Israel vaya con los Rams este domingo es muy buena señal. Hace un año, el miembro de la Fuerza Aérea les dio una plática motivacional a los jugadores de los Eagles de Filadelfia, que luego vencieron a los Patriots en el Super Bowl LII.

“Les dije que uno tiene que pensar positivo para salir adelante, no dejarse vencer por las cosas chiquitas y sentirte mal”, relató Del Toro, de 43 años de edad, sobre su charla con los aún hoy campeones de la NFL.

“Como yo, a mí me dieron 15 por ciento de chances de vivir, que no iba a caminar, que iba a ocupar máquinas de respirar, y dos meses después que me dijeron eso salí del hospital caminando y respirando yo solo. Por eso les digo, tienen que pensar positivo y van a salir adelante. Y (los Eagles) usaron eso que les dije hasta que ganaron el Super Bowl el año pasado”, recordó Del Toro.

Se aferró a la vida

Originario de Chicago, hijo de padre mexicano y madre mexicoamericana de Texas, Israel casi perdió la vida en 2005 durante una misión en Afganistán, cuando el vehículo en el que se transportaba pasó por encima de una mina.

La explosión fue devastadora. El 80% de su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado, perdió la mayor parte de sus dedos y su sobrevivencia era cuestionable. Pero hubo algo que le ayudó a seguir en la lucha, con vida.

“He tenido más de 130 cirugías, y salgo adelante porque pienso en mi hijo. Le tengo que enseñar: ‘Sabes qué mijo, no dejes que algo así te detenga, nunca pensar ¿por qué me pasó eso’”, reveló este hombre que en el verano de 2017 fue ovacionado de pie por las mayores estrellas del deporte cuando recibió el Trofeo Pat Tillman en los ESPYs.

Tillman fue el exjugador estrella de los Arizona Cardinals que decidió retirarse de la NFL para unirse a las fuerzas armadas. Perdió la vida en cumplimiento de su deber. El premio en su honor es entregado anualmente a un hombre destacado de las fuerzas armadas con fuerte conexión con los deportes.

En el caso de Del Toro, tras recuperarse de las quemaduras, se dedicó al deporte y en 2016 obtuvo la medalla de oro de lanzamiento de bala de los Invictus Games, que son las competencias internacionales de soldados heridos en combate.

Israel del Toro está en Atlanta debido a una grata sorpresa del comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien lo contactó mediante Facetime.

“Me invitó, dijo que me tenía dos boletos para venir al Super Bowl”, dijo Del Toro con una sonrisa imborrable en el rostro. “Y tener la oportunidad de traer a mi niño conmigo y poder tener este tiempo juntos va a ser algo bien divertido”.