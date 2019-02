La NFL detecta boletos falsos para el Super Bowl ¿Cómo saber si el tuyo es original o no?

Los 'piratas' son cada vez más sofisticados para su elaboración

ATLANTA, GA – Los falsificadores han desarrollado técnicas sofisticadas para hacerle creer a los aficionados que los boletos del Súper Bowl LIII son reales.

Michael Buchwald, abogado de la NFL, invitó a todos los fans al futbol americano que se darán cita al juego del domingo del Mercedes-Benz Stadium que no adquieran boletos en reventa no autorizada, pues han detectado movimiento de boletos falsos, mismos que no servirán para ingresar al inmueble.

“Es algo que pasa año tras año, cientos de fanáticos llegan al juego y son rechazados en las puertas porque los boletos que traen son falsificados. Hemos detectado que la calidad de los boletos es muy sofisticada, pero no importa, hay formas de detectarlo“, expresó el abogado.

Ahora, cómo distinguir un boleto original, bueno, todos los tickets originales tiene un logotipo que se torna visible al calor, punto clave para tomar en cuenta si se adquiere una entrada.

Igualmente, la Liga dio a conocer junto al FBI que han incautado hasta el momento $24 millones de dólares en mercancía falsa que estaba por salir a la venta en las calles y en boletos falsificados.

Se confiscaron alrededor de 285,000 artículos falsos que esperan vender previo al juego, un aumento considerable al año pasado en Minneapolis, donde se incautaron casi $15 millones de dólares en mercancía.

Lo cierto es que la falsificación aumenta, y como dato, en 2012 lo incautado no llegaba ni a 5 mdd.