Toni Costa defiende a Clarissa Molina de Raúl de Molina que critica su peso

La pareja de Adamari López pone en perspectiva la situación y pone en su lugar al conductor de Univision

Raúl de Molina sigue metiendo la pata en “El Gordo y La Flaca” con sus comentarios sobre el peso de Clarissa Molina pero esta vez Toni Costa salió en defensa de su compañera de “Mira Quien Baila: All Stars“.

La polémica inicialmente comenzó hace algunas semanas cuando el titular del programa de Univision supuestamente hizo referencia al peso de Clarissa.

“A Toni se sabe que le gustan las mujeres un poquito pasadas de peso”, dijo Raúl.

El comentario se interpretó como si De Molina se estuviera refiriendo a la esposa del bailarín, Adamari López y eso despertó el enojo del público que adora a la puertoriqueña.

Raúl de Molina se disculpó al día siguiente explicando que se refería a que Clarissa Molina había subido de peso de cuando era reina de belleza.

La polémica resurgió en el programa de entretenimiento cuando Toni Costa estuvo de invitado y se enfrentó por primera vez a Raúl de Molina tras la controversia.

“Quiero pedirle perdón a Toni porque la última vez la gente lo tomó mal lo de Clarissa y de Adamari también, que yo te dije: ‘Oye, a ti te gustan las mujeres que tienen unas libritas de más’. Yo me estaba refiriendo a Clarissa. Te pido perdón”, dijo De Molina.

Con las disculpas públicas, Raúl explicó a lo que se refería con el comentario que causó indignación.

“Lo que yo estaba diciendo era que Clarissa cuando estaba en Miss Universo estaba mucho más flaca que ahora. Ahora yo veo que tú estás cargando a Clarissa pa’ rriba y pa’ bajo”, expresó el conductor.

Toni respondió: “Bueno será porque no es pesada, ¿verdad?”.

Raúl insistió en decir que él no puede cargar a Clarissa a pesar de que el es un hombre sumamente más grande que Toni, pero este último tuvo la respuesta perfecta.

“Pero, ¿por qué no? Entonces ya es un poco cuestión de fuerza”, dijo el bailarín.

La pareja de Adamari López puso todo en perspectiva dejando claro que no es que Clarissa esté pasada de peso, si no que “El Gordo” no tiene la suficiente fuerza para poder cargarla.