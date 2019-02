Captan a Peña Nieto con modelo mexicana tras rumores de divorcio con Angélica Rivera

View this post on Instagram

Para cambiar tu vida por fuera tienes que cambiar tu por dentro. Quiérete mucho!! Si no sientes amor por ti mismo ,haz todo para lograrlo. Siempre nos sentimos cómo estamos pensando. Si estás angustiada o angustiado pon atención a lo qué estás pensando, que eso es lo que está trayendo esa emoción en ti! Duelen aveces las decisiones, pero duele mas no tomarlas. Todo en la vida que cambias es un proceso nuevo para ti! Ni un psicólogo , ni nadie puede quitarte ese dolor. Es un proceso que tienes que vivir que solo el tiempo lo cura. Sal con gente que te suba tu vibración! Que te haga feliz! Que te guste de su compañía! AGRADECE SIEMPRE LO QUE VIVES!! Todos venimos aprender y hacer mejores. A regarla una y otra vez!! Todos somos humanos!!! A cualquiera le diría habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo…. Nadie puede juzgar pq no viven lo que tú vives, no sienten como tu sientes, ven lo de afuera y no lo de adentro. Haz siempre lo que te dé Paz ,eso significa que vas por buen camino!