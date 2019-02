Keylor Navas juega cada mes y medio en el Real Madrid, pero dice estar feliz

¿Habrá llegado el tiempo de salir del cuadro blanco para el 'tico'?

GIRONA, España – Keylor Navas, portero costarricense del Real Madrid, se mostró “muy feliz” por la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa del Rey, aunque reconoció que “no es fácil” jugar cada mes y medio.

“Yo no salgo pensando en que tengo que brillar en cada partido, mi situación ha cambiado bastante y no es fácil jugar cada mes y medio, aunque lo hago por toda la gente que cree en mí y está ahí apoyando y por mi familia, que me motiva muchísimo” dijo a BeIn Sports tras la victoria de su equipo en Girona (1-3).

“Siempre que me dan la oportunidad -opinó- estoy con todo y creo que al final hay que estar preparados para demostrar que tenemos con qué jugar. Cuando uno juega disfruta y cuando se gana más, y por eso hay que estar feliz”.

El costarricense destacó que “están muy contentos” por haber eliminado a “un gran rival” y por llegar a unas semifinales para las que no pudieron clasificarse en los últimos años. “Ahora hay que disfrutarlo y seguir”, añadió.

Preguntado por el buen momento que atraviesa el francés Karim Benzema, opinó que para ellos “es el mismo de siempre” y recordó que lo han defendido todos sus compañeros porque saben que es “un buen jugador” y son conscientes de lo que le aporta al equipo.