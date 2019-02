La emotiva carta de despedida del hijo de Pablo Larios que conmovió a las redes

Carlos Larios agradece al exportero mexicano las aventuras que vivieron juntos desde pequeño

A un día del fallecimiento del legendario exportero mexicano Pablo Larios, las muestras de cariño en México y en el mundo no cesan, pero un mensaje en particular que conmovió a las redes sociales.

Se trata de una emotiva carta de despedida que le dedicó a Larios Iwasaki su hijo Carlos, a través de la cual narra distintas aventuras que desde pequeño vivió a lado de su padre, al que incluso lo llamó su “amigo”.

“Solo quiero decirte gracias, por qué ya con la edad no te decía papá, te decía padre, pero eras mi amigo, el mejor que he tenido gracias por qué para ti siempre fui tu hijo no más no menos siempre igual, siempre recibí un consejo de apoyo en todo, tu frase AL FINAL DE CUENTAS!”, expresó Carlos en la misiva.

“Todos te detenían para pedirte un autógrafo o una foto, y tú siempre te detenías para atender a todos y cada uno de los que te solicitaban”, resaltó el hijo del exportero del Tri en el Mundial de México 86.

“Gracias padre por qué me enseñaste el respeto, me regalaste una educación, me apoyaste en todas mis etapas de mi vida, aún cuando ya no tendrías, gracias infinitamente por qué compruebo que es más padre el que cría que el que engendra, gracias por contestar siempre la llamada con un QUE PASO HIJO y despedir la plática con YO TAMBIÉN TE QUIERO, gracias por todo, por qué esta carta es nada con todo lo que tengo que decir, en serio gracias PADRE! MI ÍDOLO MI AMIGO! le pido a Dios que te levantes como solo tú sabes hacerlo!”, concluyó el hijo de Pablo Larios.