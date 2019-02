Qué es el hemangioma y cómo afecta a las mujeres y niños

Con el tiempo, esta protuberancia se va difuminando hasta desaparecer

¿Qué es el hemangioma?

Causas y factores de riesgo

Al convertirnos en padres, una preocupación común es el bienestar y la salud del bebé , por lo que cualquier cambio emocional o físico que presenten puede ocasionar alarma. Y uno de los cambios que despierta mayor inquietud por su apariencia es el hemangioma. No obstante, resulta inofensivo en la mayoría de los casos; por eso te brindaremos toda la información sobre esta particular marca de nacimiento.Un hemangioma es una acumulación poco común de vasos sanguíneos que sobresalen de la piel. En un principio, el niño puede presentar marcas planas enrojecidas que con el tiempo irán tomando volumen, hasta parecer un nódulo esponjoso de color rojo brillante. Normalmente este tipo de protuberancias aparecen durante los primeros meses de vida y los lugares más comunes son la cabeza, la cara, el torso y la espalda. Sin embargo, no existe una solución médica para esta alteración física pues se desaparece de forma natural. A los cinco años, la mitad de los hemangiomas se hacen menos visibles y alcanzados los 10 años, se vuelven totalmente imperceptibles. Esta enfermedad no deja grandes secuelas en la piel, y en algunos casos queda la marca roja con la que comenzó el hemangioma, pero con el tiempo se va difuminando.Hasta el momento se desconocen las causas específicas del hemangioma, pero podría tener factores hereditarios. Se sabe que aparece cuando el niño tiene vasos sanguíneos extras y densos en la zona afectada. La población más propensa a padecer esta enfermedad son los niños de piel clara, las mujeres y los bebés prematuros. A pesar de ser una patología que mayormente no presenta complicaciones ni riesgos, hay casos donde se debe acudir directamente al médico, como por ejemplo: si el hemangioma sangra o se le comienza a formar una llaga, si tiene señales de infección, causa dolor o si obstruye la audición, la visión o la respiración.