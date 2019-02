¿Te sientes desmotivado? Dile adiós a esta palabra en el 2019

Todo te será más fácil de alcanzar si eliminas algunas palabras negativas que de seguro pronuncias seguido sin que te percates

Quiero que se detengan por un momento y piensen en lo que necesitaban o querían hacer desde el año pasado y todavía no lo han logrado y siguen postergando.

La idea o el proyecto es simplemente sentarse allí, y lo inconcluso de eso te pesa. Pero cuando realmente se trata de hacerlo, parece que has perdido toda motivación.

Entonces, ¿cómo recuperas la motivación para hacer algo que crees que deberías hacer?

Puedes comenzar por dejar esta palabra en 2019, ¡y reemplazarlas por algo mucho más poderoso!

Dile adiós a estas palabras

Debería

Esa palabra puede hacer que pierdas la motivación para hacer algo más rápido que cualquier otra cosa.

Descubrí que siempre que usaba la palabra “debería” postergaba y evitaba la actividad o el proyecto que pensaba que “debería” hacer. Eso se debe a que la palabra “debería” en el diccionario indica un significado de obligación o deber.

Observa con qué frecuencia podría decir algo similar a estos:

Debería ir a hacer ejercicio.

Debería comer sano.

Debería perder 10 libras.

Debería salir de la deuda.

Debería limpiar ese armario.

Debería aprender a ____.

Por qué “debería” puede sabotear tu éxito

Sea lo que sea para ti, incluso podría ser una idea necesaria o buena (organizar un armario, limpiar el automóvil, tomar una clase, plantar un jardín). Pero si estás tratando de forzarlo, simplemente no tendrás tiempo o tendrás la energía, o probablemente continuarás postergándolo porque no lo disfruta. O puede ser una buena cosa que hacer, pero tal vez no sea para ti. O tal vez no en este momento.

Deja claro lo que quieres primero

Ahora, por cada afirmación de “deber” que digas, pregúntate: “¿Es esto lo que quiero?” ¿O crees que deberías hacerlo porque alguien te lo dijo o sientes que tienes la obligación de hacerlo? A veces, nuestras elecciones están más influenciadas por lo que otros quieren de lo que nosotros queremos.

A pesar de que todos pueden ser una gran elección, hasta que no seamos dueños de nosotros mismos, no estaremos motivados para seguir adelante.

Por lo tanto, el primer paso para una motivación saludable en el nuevo año es examinar tus “deberes” y tener claro qué es lo que TÚ deseas.

También puede aclarar qué es lo que desea para que coincida con el resultado que deseas crear (es decir, quiero limpiar el armario para que siempre pueda encontrar lo que necesito).

Una vez que reclamamos una opción por nosotros mismos, podemos declararlos con declaraciones “Yo soy”.

Luego reemplaza “Debería” por “Soy”

Estoy trabajando

Estoy comiendo sano

Estoy perdiendo 10 libras.

Estoy libre de deudas.

Estoy limpiando ese armario.

Estoy aprendiendo a ____.

Toma tu elección aún más alto con gratitud

Una vibración de creencia aún mayor es actuar como si ya lo hubieras logrado e imaginar tu éxito con estas declaraciones de gratitud:

Estoy agradecido que elijo entrenar.

Estoy agradecido de comer sano.

Estoy agradecido de haber perdido 10 libras.

Estoy agradecido de que estoy libre de deudas.

Estoy agradecido de haber limpiado el armario.

Agradezco haber aprendido a ____.

¡Este cambio simple pero poderoso puede hacer un mundo de diferencia!

Recuerda, cuando declara sus intenciones, eleva su energía para que pueda apoyarlo con la motivación para hacerlo cuando sea correcto y oportuno para usted.