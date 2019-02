Yuri habría tachado de ‘fea’ a Yalitza Aparicio

La cantante explotó contra reportero que la cuestionó sobre su polémico comentario

Yalitza Aparicio se ha convertido en todo un suceso tras ser lanzada al estrellato al protagonizar “Roma” del multipremiado director Alfonso Cuarón. Su actuación en la película la ha hecho disfrutar de la fama así como de una nominación al codiciado premio Oscar.

Tras alcanzar un estatus de celebridad, el gremio artístico no se ha cansado de aplaudir la intervención de Aparicio en la cinta ya que representa a una mujer indígena a las cuales les dan pocas oportunidades de figurar en el medio del espectáculo.

Recientemente Yuri cayó en la polémica cuando se entendió que de alguna manera había llamado “fea” a Yalitza, y la ahora juez de “Mira Quien Baila: All Stars” de Univision, estalló contra un reportero que le preguntó por esas declaraciones.

“Ay amigo lindo ¿eres periodista?”, le contestó Yuri al ser cuestionada.

“No me contestaste. Contéstame tú. ¿Eres periodista, viste bien la nota? No la viste corazón. Un buen periodista tiene que informarse de lo que va a preguntar”, agregó.

Yuri había estado hablando de la supuesta actitud de Yalitza con la prensa y de un evento en las que no se paró a dar entrevistas a los medios. La intérprete de “El Apagón” hablaba del éxito en Hollywood de la nominada al Oscar a pesar de lo superficial que pueden ser.

“Me parece hermoso porque es como, para el prototipo de la gente, del ser humano, es que: ¿Cómo una persona con este físico, con este…? No importa el físico, es el talento el que realmente habla. Pero sí me encantaría que a lo mejor su gente fuera más accesible, eso hace mal a los artistas. Sí yo pienso que cuando tú ya tienes ese nivel y ya pasas de ser una actriz mundialmente conocida…no la juzgo en lo absoluto porque no sé que pasó ahí, pero vi algo que no podía recibirlos a ustedes y que le taparon su carita y no sé qué, pero ojalá que podamos saber más de ella, que nos pueda platicar más su vida porque ese tipo de artistas yo al menos la admiro muchísimo, la admiro mucho más. Y sí me gustaría saber y puede ser un ejemplo para los demás. Sobre todo por su físico que mucha gente dice: ‘Si estás en Hollywood, tienes que estar muy mexicana pero muy bonita y un cuerpazo’ y ella es todo lo contrario. O sea quiere decir que sí se puede triunfar si tienes talento“, expresó la cantante.