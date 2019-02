En los ACE Eddie Awards ‘Bohemian Rhapsody’ fue la favorita y se postula con mayor fuerza para los Óscar

Parece que Roma tendrá un fuerte rival en la ceremonia del Óscar

Foto: Emma McIntyre/Getty Images for SBIFF

Ayer se llevó a cabo la edición anual de los American Cinema Editors Eddie Awards, en el Beverly Hilton Hotel. Dicha ceremonia que también precede al Óscar divide sus reconocimientos entre comedias, dramas y musicales. Y ayer, la favorita de la noche fue ‘Bohemian Rhapsody‘, cuyo resultado la presenta como fuerte rival de “Roma”, la cinta dirigida por Alfonso Cuarón, otra de las grandes favoritas de los críticos.

Pero, para ser justos no es atrevido señalar que el triunfo de ‘Bohemian Rhapsody’ hace pensar que el Óscar a Mejor Película también podría formar parte de los galardones que abrazan a esta cinta, ya que los American Cinema Editors Eddie Awards son un fuerte reflejo de lo que aprueba La Academia y sus miembros.

Por otra parte también es importante mencionar que uno de los cinco nominados al Oscar a Mejor Edición de Película, “The Favorite”, se llevó ayer el reconocimiento de los críticos, por encima de “Vice”.

Otro de los premios esperados de la noche fue el que recibieron Craig McKay y Jerrold L. Ludwig, reconocidos por su trayectoria en la industria del cine; y como era de esperar, el momento más emotivo de la gala recayó en el editor Hunter Gross, quien con la voz rota, y entre lágrimas recordó a su amigo, el fallecido Anthony Bourdain, al aceptar el Eddie por su producción: “Anthony Bourdain: Partes desconocidas“.

A continuación les compartimos algunos de los ganadores de la noche, en las categorías más importantes de la noche, resultados que podrían prevalecer en los premios de La Academia:

BEST EDITED FEATURE FILM (DRAMATIC)

Bohemian Rhapsody, John Ottman, ACE

BEST EDITED ANIMATED FEATURE FILM

Spider-Man: Into the Spider-Verse, Robert Fisher, Jr.

BEST EDITED DRAMA SERIES FOR NON-COMMERCIAL TELEVISION

Bodyguard: “Episode 1”, Steve Singleton

BEST EDITED DRAMA SERIES FOR COMMERCIAL TELEVISION

Killing Eve: “Nice Face”, Gary Dollner, ACE

BEST EDITED COMEDY SERIES FOR NON-COMMERCIAL TELEVISION

The Marvelous Mrs. Maisel: “Simone”, Kate Sanford, ACE

BEST EDITED COMEDY SERIES FOR COMMERCIAL TELEVISION

Atlanta: “Teddy Perkins”, Kyle Reiter

BEST EDITED DOCUMENTARY (FEATURE)

Free Solo, Bob Eisenhardt, ACE

BEST EDITED DOCUMENTARY (NON-THEATRICAL)

Robin Williams: Come Inside My Mind, Greg Finton, ACE & Poppy Das, ACE

BEST EDITED MINISERIES OR MOTION PICTURE FOR TELEVISION

Escape at Dannemora: “Better Days”, Malcolm Jamieson & Geoffrey Richman ACE

BEST EDITED NON-SCRIPTED SERIES

Anthony Bourdain – Parts Unknown: “West Virginia” Hunter Gross, ACE

STUDENT COMPETITION WINNER

Marco Gonzalez – Boston University