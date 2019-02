John Travolta se inspiró en Pitbull para su nuevo ‘look’

"Mi vida es ahora más sencilla y cómoda", confesó el actor

Además de erigirse como uno de los artistas y productores más exitosos de la última década, el músico Pitbull -uno de los pioneros y grandes referentes del cada vez más popular género del reguetón- también podría presumir estos días de haber sido el artífice del regreso de John Travolta a la primera línea de actualidad.

Tanto es así, que el legendario actor ha atribuido directamente a su “buen amigo” de Miami su decisión de raparse la cabeza e iniciar así una nueva etapa estilística que, todo sea dicho, ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación y en las siempre burlonas redes sociales.

“Fue todo idea de un buen amigo mío, Armando Pérez, Pitbull: él lleva muchos años viviendo de esta forma. Empezó a mandarme fotos en las que [yo] salía con todo mi pelo y luego una versión editada en la que aparecía calvo. Y me decía: ‘Me gusta más así’. Así que terminé pensando: ‘Pues quizá tenga razón'”, ha revelado al portal Extra justo antes de señalar que su nuevo look cuenta con el beneplácito de su esposa Kelly Preston.

“A ella le encanta, la verdad es que siempre le pareció bien la idea”, ha apostillado.

En relación con el gran revuelo que ha generado su paso -no sabemos aún si será definitivo o temporal- al bando de los ‘atractivos calvos’, John Travolta se ha congratulado de que su figura haya vuelto a suscitar tanto interés entre la opinión pública, algo que en su opinión no ocurría desde esa fatídica aparición en la gala de los Óscar de 2014, cuando no fue capaz de pronunciar correctamente el nombre de la actriz Idina Menzel.

“Lo cierto es que mi vida es ahora más sencilla y cómoda, pero lo que más gracia me ha hecho han sido las reacciones al cambio. No sé, me siento como Zoolander, que de repente empieza a inspirar titulares de prensa. Creo que la última vez que protagonicé una noticia fue cuando pronuncié mal un nombre en los Óscar”, ha bromeado en la misma conversación.