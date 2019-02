Policía busca a hombre que robó auto con bebé adentro en Marina del Rey

Autoridades policiales buscaban este domingo aun hombre que robó un auto el sábado con un niño de 20 meses adentro, quien afortunadamente fue encontrado sano y salvo horas después.

El robo de auto y el secuestro ocurrieron alrededor de 2:15 p.m. en la cuadra 13400 de la Avenida Maxella, apenas al sur de la Avenida Glencoe, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Según las autoridades, la madre entró a una tienda, dejando al niño dentro de su vehículo estacionado afuera. Cuando regresó, la camioneta ya no estaba ahí.

WANTED in connection with the earlier Amber Alert. He stole this Honda CRV with a 20 month old inside & later abandoned the car in the area of Lincoln & Lake in Venice. Described as Male White or Hispanic, 30-40 years, 5’10”, 180 lbs. Any info contact LAPD Pacific 310-482-6334 pic.twitter.com/FV5xlCOr0Q

