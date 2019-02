¿Qué puedo hacer para no depender más de mi pareja?

Ser codependiente de tu pareja produce la perdida de tu identidad

Cuando una persona depende tanto de su pareja, percibe la relación como la única vía de seguridad personal. Y se siente incompleta emocionalmente si no está con ese otro que le hace “feliz”.

En este tipo de relaciones, uno es “el débil” y el otro es “el fuerte”. Y lamentablemente, en algunas ocasiones, el primero tiende a manipular la relación a través de su necesidad por la pareja; y el segundo siente que es imprescindible para el primero.

El débil puede caer en el papel de necesitado; y en última instancia, provocar lástima: “tanto que te quiero, ¿y tú no me quieres? Esto se conoce como chantaje emocional, y en este tipo de relaciones no existe el amor, solo la necesidad y la dependencia.

¿Qué hacer para solucionarlo?

1. Busca ayuda profesional

Recuerda que solo tú eres responsable de ti mismo, y para tomar este paso debes estar consciente que tienes un problema. El psicoterapeuta te ayudará a superar esta etapa emocional donde te sientes incompleto.

2. Termina esa relación que te hace daño

O sigues luchando por amor, o retomas un nuevo camino para pensar en la autoestima como tu proyecto más importante, sanar las heridas del pasado y encontrar el bienestar que mereces.

El proceso es paso a paso, solo de esa manera aprenderás y atraerás relaciones diferentes.

3. Aprende a disfrutar de la soledad

Regálate momentos a solas: sal a tomar un café, al cine, a un restaurante. Disfruta de la soledad ocasional, así te conocerás más. La mejor compañía es contigo mismo, las demás están de paso.

4. Escribe una carta de reconciliación para ti mismo

Haz un recuento de lo que has pasado en relaciones anteriores, y que definitivamente, no quieres volver a vivir porque has tomado la decisión de olvidarlo y empezar de nuevo.

Incluye en la carta que te perdonas por las malas decisiones que te han lastimado. Comprométete contigo mismo a que tu bienestar sea la prioridad.

Léela en voz alta y guárdala para que la vuelvas a leer en momentos de flaqueza y recuerdes el compromiso.

5. Vuelve a la actividad saludable

Haz ejercicios, modifica tu alimentación hacia lo saludable, sal a pasear, retoma los pasatiempos favoritos y planifica un viaje. Estos son ejemplos para mejorar tu actividad diaria y evitar las recaídas en cosas negativas.

El amor comienza en ti mismo, para luego ofrecerlo a los demás. Cuando no te valoras, lo único que ofreces a los demás es dependencia, porque necesitas atención del otro para ser feliz.

Lo más sano es que cada uno disfrute de una buena autoestima, y que se brinden momentos de estar a solas, sin caer en conflictos de exclusión.