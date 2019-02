Equipo del fútbol mexicano revela extorsiones del crimen organizado

La crisis se recrudece dentro del club, pero su directiva se aferra a la plaza y al sueño de la Primera División

MORELIA, México – Álvaro Dávila, presidente de Monarcas Morelia, reveló que la situación que vive el estado de Michoacán y el hecho de que la mitad del plantel reciba llamadas de extorsión afectan la llegada de refuerzos extranjeros al equipo.

“Teníamos muy avanzados las negociaciones, sobre todo a un centro delantero que juega en Paraguay y un defensa central que venía del futbol europeo. La comunicación en el mundo está cada día más avanzada, es otro de los problemas que tenemos con la plaza (con la ciudad de Morelia), que digo, lo aceptamos, pero los comentarios que se hacen en el extranjero, cuando en las noticias están las filas de gasolinera, los bloqueos en las vías del tren, nuestros jugadores más de la mitad han recibido llamadas de extorsión y todo eso trasciende, y en particular en esta ocasión lidiamos contra ello. Eso se habla entre jugadores, con los extranjeros sobre todo y se nos dificultó por ahí, es un tema bien delicado“, dijo el directivo.

Dávila también habló de la situación financiera del equipo.

“Hemos picado piedra y hemos excarvado por todas las maneras posibles de tener más ingreso. Hoy preferimos invertir en el desarrollo de jugadores, en el Centro de Formación, estamos creando un complejo muy importante, es solo un ejemplo de que aquí queremos estar.

“Todos nos has criticado desde que llegamos aquí, de que el Gobierno no nos cobra renta del estadio, pero palcos y plateas no paga un peso, no consume cerveza, ahí dejamos de ingresar tres veces lo de la taquilla. Está bien, así lo asumimos nosotros y respetamos el acuerdo, pero hemos arreglado el estadio, creo que hemos tenido equipos competitivos por épocas. Amo este equipo, tengo 20 años aquí y he luchado por él, son injustos muchos comentarios que por ahí se dicen”, declaró.

El Morelia actualmente es décimo quinto de la tabla del Clausura 2019 de la Liga MX con cuatro puntos, pero Dávila mostró el respaldo al entrenador Roberto Hernández.

“Aún no es el momento de pensar en sustitutos (de DT), lo veremos después.

“Creemos en este plantel y en cómo está dirigido. Estamos en una crisis, en un bache y tenemos que apoyar para ver si lo podemos brincar”, expresó.

+ Con información de ecosdelquinceo.com