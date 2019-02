Millonario con 3 hijos descubre que es estéril 20 años después

Para muchos hombres, esta puede ser una auténtica pesadilla que deriva en depresión y falta de autoestima y confianza

Richard Mason, un empresario millonario de Gales, se llevó una gran sorpresa al descubrir que no podía tener hijos. Era infértil de nacimiento, pero el problema era que ya había educado y criado a tres niños que creyó eran suyos, según ha informado The Daily Mail.

Una prueba de ADN confirmó sus temores: no era el padre biológico de su hijo de 23 años ni sus dos gemelos de 19. Mason se había separado de su ex esposa Kate en 2007.

Casi diez años después, se enteró de problema de fertilidad y le pidió explicaciones a Kate. En la confrontación ella le confesó que había sido infiel, pero para la mujer ese no era un problema. Esos niños seguían siendo suyos por los había criado.

Al pedirle explicaciones a su ex, la mujer se limitó a contestarle: “Claro que los niños son tuyos, no importa lo que diga la ciencia”, según publica el diario The Sun.

El hombre interpuso una demanda para recuperar los más de cinco millones y medio de dólares que tuvo que pagar a su ex tras su divorcio. “Ya no sé qué es real y que no, la noticia me destrozó la vida”, dijo el empresario. Además, ofrece una recompensa de más de 5.000 euros al que le ayude a identificar al padre biológico. “No voy a parar hasta localizar a esa persona y pedirle parte del dinero de la manutención de mis hijos”, concluyó.