La foto de Raúl ‘El Gordo’ de Molina que muestra todo el peso que ha bajado

El presentador de "El Gordo y La Flaca" sigue con su batalla contra el peso

Raúl “El Gordo” de Molina se ha puesto a dieta nuevamente luchando para bajar de peso. A través de los años hemos visto como el presentador de “El Gordo y La Flaca” ha intentado distintos métodos para quemar grasa y verse más esbelto.

Para darnos un poco de perspectiva y como prueba de que su dieta si ha funcionado, el famoso de Univision publicó una foto en Instagram en donde se nota el cambio radical.

En la imagen de hace 23 años aparece al lado de su esposa con un peso más considerable del que ahora tiene.

“Sigo tratando de perder peso y encuentro esta foto de hace 23 años atrás en Roma y miren lo gordo que me encontraba. A través de los años he bajado pero nunca he estado flaco“, escribió en la red social.

El público quedó sorprendido de ver la diferencia en el peso del conductor de televisión.

“Gordito o más delgado no importa, eres una linda persona, humilde, sencillo, con un gran corazón”, un fan comentó. “Sigue así Raúl, tu puedes”, otro seguidor lo alentó a continuar con su lucha. “OMG Raúl, si que haz bajado y bastante. Sigue adelante que sí se puede”, otro admirador anotó.

El compañero de programa de Lili Estefan ha documentado su trabajo para bajar de peso. Recientemente compartió un video en donde se le ve haciendo ejercicio.