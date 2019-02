“Deja de mentir”: las 6 frases más “devastadoras” de la carta que Meghan Markle envió a su padre

El padre de la duquesa de Sussex hizo público el contenido de la carta que le envió su hija

Hace una semana corrió el rumor de la existencia de una carta que Meghan Markle, duquesa de Sussex, envió a su padre. Este domingo el polémico Thomas Markle hizo público el contenido de la misiva que calificó como “devastadora”.

Y es que lejos de buscar una conciliación para recuperar su relación, la esposa del príncipe Harry le escribió a su padre de 74 años que “le rompió el corazón” y adjunto varios reclamos que solo parecen “echar leña al fuego” en la historia.

“Esta no es la niña que conozco, no son sus palabras”, dijo a Daily Mail el Sr. Markle, que con la misma soltura con la que ha hablado de la intimidad y diferencias dentro de su familia, compartió el contenido de la carta.

Estas con las frases más controvertidas de la carta de Meghan Markle a su padre:

1.”Papi, es con pesadez en el corazón que te escribo estas líneas, no entiendo porque elegiste ese camino y no te das cuenta del dolor que me provocas”.

2.”Tus acciones me han roto el corazón en mil pedazos… no solo porque me has causado mucho e innecesario dolor, sino porque has tomado la decisión de no hablar con la verdad… es algo que nunca podré entender”.

3.”Tu has dicho a la prensa que no viniste a la boda porque no quisimos, la verdad es que nunca hablaste”.

4.”Has dicho a la prensa que no te he ayudado financieramente y que nunca has pedido dinero, lo que es falso. Enviaste un email en octubre que decía: ‘si he dependido mucho de ti financieramente lo siento, pero por favor si pudieras ayudarme un poco más, no como un pago por mi lealtad”.

5.”El día en que me enteré que habías tenido un ataque al corazón por un tabloide me preocupé muchísimo, enviamos a alguien a tu casa, pero decidiste dejar de contestar el teléfono”.

6.”Si me amas como lo has dicho a la prensa, por favor detente. Por favor deja de mentir, deja de causarme daño”.