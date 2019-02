Kevin De León se postula para concejal de Los Ángeles por el distrito 14

La elección sería el 20 de marzo, y si no hay un ganador por mayoría, habría una segunda vuelta en noviembre de 2020

El presidente emérito del Senado de California, Kevin De León, anunció sus planes para postularse el año próximo por el escaño que corresponde al Distrito 14 del Concejo de Los Ángeles, que dejará vacante el concejal José Huizar.

A Huizar, quien está bajo investigación del FBI, se le vence su mandato en el Concejo en 2020.

Su esposa, Richelle Huiza,r había anunciado que haría campaña por el asiento en el Concejo que dejaría su esposo, pero las pesquisas del FBI la hicieron renunciar a sus aspiraciones políticas.

“El Distrito 14 necesita un líder que pueda aprovechar las relaciones con el estado y sus socios federales para asegurar que nuestra ciudad construya casas para los angelinos que experimentan el desamparo, mantenga el aire limpio y reduzca el tráfico y el tiempo de los viajes al trabajo”, dijo De León por medio de un comunicado.

“Necesitamos enfocarnos en asegurar que nuestros niños puedan ir a buenas escuelas, que nuestros maestros continúen recibiendo un trato justo, y que nuestra ciudad sea un lugar seguro para que las familias vivan, trabajen y jueguen”.

Añadió que los angelinos que viven en el Distrito 14, que abarca desde Eagle Rock hasta Boyle Heights, y desde El Sereno a Ramona Gardens y parte del centro de Los Ángeles, necesitan un asiento en la mesa del Concejo, y una voz que represente sus valores y necesidades.

“Quienes me conocen, saben que cuando se trata de los desafíos que enfrenta nuestra comunidad, no doy marcha atrás. A quienes no me conocen, les digo que estoy deseando ganarme su apoyo”, señaló.

En noviembre, De León perdió la elección en la que intentó desbancar a la senadora federal Dianne Feinstein. Hace unas semanas, se dio a conocer que comenzará a trabajar como legislador en residencia, maestro y analista en la Escuela de Asuntos Públicos Luskin Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El deseo del politico de 52 años por ir al Concejo no es nuevo. Hace tiempo que se especulaba que buscaría el asiento de Huizar.

“A principios de noviembre, hice el compromiso con mis compañeros demócratas y los californianos, que continuaría en el camino del servicio público, enfocado en construir coaliciones con nuestras comunidades para alcanzar metas en común”, dijo.

“Estoy cumpliendo esas promesas al anunciar mi candidatura para el Concejo de Los Ángeles”, dijo

Y afirmó que servir a los angelinos como legislador durante la última década ha sido un gran orgullo.

“Juntos luchamos por las familias trabajadoras, limpiamos el aire, conseguimos miles de millones de dólares para reparar nuestros caminos, trabajamos para aliviar la crisis de vivienda, construimos innumerables parques y espacios verdes, aprobamos medidas históricas en seguridad pública, ayudamos para que el primer año en el colegio comunitario fuera gratis y duplicamos nuestros esfuerzos para reducir la violencia por las armas en nuestros vecindarios”, precisa.

De León dio a conocer que tiene el apoyo de los congresistas Jimmy Gómez y Lucille Royball-Allard; de los concejales Curren Price, Paul Koretz y Mitch O’Farrell; del comisionado de seguros, Ricardo Lara; la contralora Betty Yee y el sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva.

Pero también de la senadora estatal María Elena Durazo, y los asambleístas Miguel Santiago y Wendy Carrillo, entre otros.

Otros posibles candidatos para el Distrito 14 son dos exasistentes de Huizar; Mónica García, miembro de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, y la abogada Sara Hernández.