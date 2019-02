Brad Pitt fue al cumpleaños de Jennifer Aniston y ahora Justin Theroux le envía una amorosa felicitación a su ex

En la fiesta de Aniston también estuvo John Mayer, Katy Perry, Orlando Bloom, Dolly Parton, George Clooney y Gwyneth Paltrow

Por si no fuera suficiente con el hecho de que dos de sus exparejas más notorias, Brad Pitt y John Mayer, se animaron a disfrutar con ella de la multitudinaria celebración que tuvo lugar este fin de semana en un exclusivo hotel de Los Ángeles, la actriz Jennifer Aniston ha recibido ahora una emotiva felicitación de cumpleaños nada menos que del último de sus ex maridos, el también actor Justin Theroux, quien no ha dudado en recurrir a su perfil de Instagram para deshacerse en elogios hacia ella con motivo de sus cincuenta años de vida.

“Feliz cumpleaños a esta auténtica fiera de mujer, una persona cariñosa, llena de bondad… y tremendamente divertida. Te quiero B (sic)“, ha escrito el intérprete en su cuenta personal para poner de manifiesto la admiración que siente por quien fuera su esposa y, de paso, la buena sintonía que sigue existiendo entre ellos.

De su afectuoso mensaje se desprende, sin embargo, la posibilidad de que el artista no se encontrara entre los numerosos famosos que asistieron el sábado a la fiesta organizada por la cumpleañera, quien congregó a celebridades de la talla de Katy Perry, Orlando Bloom, Dolly Parton, George Clooney o Gwyneth Paltrow. Dado el tono de la felicitación que le ha dirigido, sin embargo, es muy probable que Justin no pudiera hacer acto de presencia en el evento por problemas de agenda.

“Creo que es absurdo referirse a esas personas como ‘mi ex novia’. Me resulta extraño añadir el prefijo ‘ex’ al nombre como si hubieran dejado de pertenecer a mi vida. Lo ideal, pese a que no siempre ocurre, es que esa persona en cuestión siga siendo tu amiga. No hay nadie inherentemente malo o malvado en el mundo, con la excepción de esa gente narcisista y egocéntrica que solo piensa en sus intereses. Las relaciones no siempre funcionan, pero no tienen por qué arruinar una amistad”, reflexionaba recientemente el actor sobre la dinámica que, en el mejor de los casos, comparte con sus antiguas parejas.

