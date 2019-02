La conmovedora reacción de un árbitro de la Liga MX con un niño con Síndrome de Down

El comportamiento del silbante con el pequeño en un acto protocolario estremeció a las redes sociales hasta el llanto

En un acto protocolar previo al partido entre Monterrey y Lobos BUAP por la Liga MX, un niño ingresó a la cancha con una carta que tenía que leer ante todo el público, incluidos los jugadores de ambos equipos y la terna arbitral.

Pero al momento de llevar a cabo la tarea como embajador del encuentro, Eduardo Galván, el encargado de dirigir el encuentro se percató de que el niño, que padece Síndrome de Down, no podía continuar con la lectura.

El árbitro decidió ayudar al pequeño de una manera muy particular que estremeció. Tocó el hombro del niño y le dijo que repitiera con él lo que decía la carta. El nene, nervioso por el momento quiso rendirse. “No, no puedo“, le dijo a Galván, pero este lo motivó y le respondió varias veces “sí, sí, tú puedes“, mientras agitaba el puño con ímpetu.

Casi rendido, el niño fue ovacionado por el público y los jugadores que aplaudieron a un lado de la cancha. Una vez superada la situación el niño repitió una a una las palabras que Galván le dictó y este lo coronó con un: “Eso, campeón. ¡Vamos!” que tranquilizó al embajador.

Luego de difundirse el video por las redes, Galván se pronunció Twitter sobre la situación “Mi única intención fue que el niño saliera del estadio feliz y satisfecho con su labor como embajador del partido”, aseguró el árbitro.