¿Qué dicen los sinaloenses de L.A. sobre el veredicto a ‘El Chapo’?

No aprueban los delitos de su paisano pero indican que ayudó a mucha gente en su estado

A los sinaloenses avecindados en Los Ángeles no les sorprendió ni les quitó el sueño la noticia de que su paisano Joaquín “El Chapo”Guzmán fue declarado culpable de diez cargos criminales en una corte federal de Brooklyn.

“No me sorprende. Era lo que se esperaba, pero condenar a una sola persona no soluciona el problema del narcotráfico. Se tiene que atacar la raíz, que es el consumo, si no hubiera gente que consume las drogas, no habría narcos que las vendan”, dijo Jorge Orrantia, un programador, originario de Guasave, Sinaloa.

Mario Cárdenas, un sinaloense también del municipio de Guasave, quien es director de la Plaza México, coincidió en que se esperaba que fuera hallado culpable.

“El Chapo es resultado de un sistema como el mexicano que no ha cumplido con la distribución equitativa de la riqueza, y con proveer bienestar y beneficios económicos a poblaciones como la sierra de Sinaloa que carecen de todo”, expuso.

José Ángel Barajas, presidente de la Federación de Sinaloenses en California, dijo que los sinaloenses son muy trabajadores, pero desafortunadamente, algunos forzados por la necesidad se comenzaron a involucrar en la droga después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el propio gobierno de Estados Unidos en acuerdo con el gobierno mexicano, impulso la siembra de amapola en Badiraguato, Sinaloa para traer un poco de alivio a los soldados que regresaban del combate.

Pero a su juicio, nada va a cambiar con meter a El Chapo en la cárcel de por vida. “Estados Unidos es el consumidor número 1 en el mundo, y mientras eso continúe, los narcos seguirán existiendo”, subrayó.

Platicó que en Sinaloa se le aprecia mucho porque hizo bastante por su pueblo. “Construyó iglesias, escuelas, empresas, dio dinero. Hizo lo que el gobierno debía haber hecho, impulsar la economía. Su detención, enjuiciamiento y condena es puro parapeto. La banda va a seguir tocando”, señaló en un tono sarcástico Barajas, originario de Mazatlán, Sinaloa.

Se calcula que en el área de Los Ángeles y hasta Bakersfield viven unos 315,000 sinaloenses concentrándose una buena parte en la ciudad de Paramount.

Paul Peñuelas, dueño del restaurante Perihuete, originario de Guasave, Sinaloa, opinó que el veredicto contra El Chapo ya estaba acordado. “ No es para alegrarse. No somos nadie para juzgar”, expresó.

Sin embargo, hizo ver que “el pobre tenía mucho en contra. Cuando se lo trajeron a los Estados Unidos ya sabía a lo que se atenía por los delitos que hizo en México y que indirectamente afectaron a ese país”.

Y externo que El Chapo fue una persona muy famosa porque construyó un imperio. “Independientemente de quien haya sido, ayudaba a mucha gente. Generaba mucho empleo. Según las noticias, hasta los del gobierno eran sus empleados”.

Con el veredicto de culpabilidad, concluyó Peñuelas, “se cierra un capítulo más del narcotráfico, pero la historia sigue”.