Marchesín explota ante la sugerencia de llegar en camionetas blindadas al Clásico contra Pumas

El portero argentino hace votos por erradicar la violencia en los estadios de México

CDMX, México – Agustín Marchesín instó a los líderes de opinión pública a evitar decir “ridiculeces” y “estupideces” como el que la afición de los Pumas debe provocar que el América arribe a CU en camionetas blindadas.

“A mí como argentino me da vergüenza que el público visitante no pueda ir. Entonces acá creo que a la gente tampoco le debe gustar y no se debe perder eso, el ir con tu pareja que sea de Chivas o de América o en general y que se puedan sentar juntos, que puedan llevar a sus hijos y perder eso es algo que nadie quiere.

“Ojalá que se viva como es, un partido de futbol. Queremos ganar, la afición obviamente hará apuestas entre amigos, pero es folclore y está bien. No veo a ninguna persona, ustedes creo que no van a ningún programa de televisión en camionetas blindadas y pura tontería esa, me parece ridículo pedirle como periodista que vayan en camionetas blindadas, pedir que se les tiren piedras, puras estupideces”, lanzó Marche.

El periodista José Ramón Fernández dijo en ESPN que el América debería regresar a las camionetas blindadas y que Castillo debería cuidarse en especial, declaraciones de las que se retractó posteriormente.

Las Águilas han llegado en autobús (no rotulado) en sus últimas visitas a CU.

