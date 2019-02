Netflix habría pagado $10 millones por documental sobre Alexandria Ocasio-Cortez

Esta sería la cifra más alta jamás pagada por una película estrenada en el Festival de Cine de Sundance

Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista demócrata que está mostrando una forma inusual de hacer política en Washington (y en Twitter), será la protagonista del documental “Knock Down the House“, que fuera estrenado exitosamente en el festival de Sundance 2019, y por el que Netflix habría pagado $10 millones a fin de hacerse con los derechos exclusivos de transmisión en todo el mundo, según reportó esta semana el sitio web Deadline.

La cifra no ha sido confirmada —ni desmentida— por Netflix, pero sería la suma más alta que se haya pagado hasta ahora por una película estrenada en dicho festival. Lo que sí es seguro es que Netflix dejó fuera a otros aspirantes a los derechos de distribución, como Amazon, Hulu y NEON.

El documental sigue a cuatro mujeres de perfil progresista en su carrera al congreso en las elecciones de medio término del 2018. De ellas, solo Ocasio-Cortez logró entrar al congreso, convirtiéndose en la legisladora más joven en la historia de la Cámara de Representantes.

“Knock Down the House” se llevó el premio a la película favorita del festival de entre 121 largometrajes competidores. Producida por la firma Jubilee Films de Nueva York, el documental se financió mediante una exitosa campaña en Kickstarter. Además de Alexandria Ocasio-Cortez, la película registra las candidaturas de la empresaria de Las Vegas Amy Vilela, la enfermera de Saint Louis Cori Bush y la hija de un minero de carbón, Paula Jean Swearengin, en West Virginia. Ninguna de ellas tenía experiencia previa en política, pero llamaron la atención de la opinión pública por no aceptar dinero de corporaciones y por pelear contra personajes de la política tradicional estadounidense.

Se desconoce todavía la fecha de estreno del documental en Netflix, pero si Ocasio-Cortez ya ha tomado por asalto las redes sociales, ahora estaría a punto de dejar su huella también en el universo del streaming TV.