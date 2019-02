La Víbora: Enrique Peña Nieto, con nueva novia y archimillonario

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

¿Se acuerdan que les dije que la historia de la Gaviota y Enrique Peña Nieto seguiría dando de que hablar? Era de esperarse, ¿no creen? Y la cosa está que arde; o sea, el chismerío está a todo lo que da en México. Primero porque captaron al expresidente con una modelo 20 años menor que él, y segundo, porque la cara de queso dio a entender en sus redes sociales que por eso se divorcian. ¡Por favor! ¿De verdad creen que estamos tontos, que nos creímos eso de que se amaban hasta la muerte?

Pues la supuesta tercera en discordia es una tal Tania Ruiz Eichelmann, una chica ya saben, rubia, alta y dizque miembro de la socialité mexicana, o sea, con pedigrí. ¡Ah, no!, eso solo los perros, ¿verdad? Bueno, el caso es que es una fifí, palabra de moda de los mexicanos para referirse a los ricachones. La pareja fue captada en Madrid –donde ahora reside el expresi– y aunque no están en ninguna situación “comprometedora” ya se sabe que si están juntos es por algo.

La chica salió a desmentir –por ahora– que exista algo entre ella y Peña Nieto, y también dijo que estaba soltera y que no estaba “lastimando a nadie ni haciendo nada malo”. Pero al parecer la cara de queso no está tan de acuerdo porque el mismo día en que se publicaron las fotos, escribió en sus redes sociales que lamentaba “profundamente” esa situación. Y agregó que por eso había tomado la decisión de divorciarse.

Yo me quedé con el ojo cuadrado con esta declaración, primero porque se está haciendo la víctima, y segundo porque ni ella se lo cree. Aunque lo más patético de su mensaje es que amenaza con retomar su carrera profesional, y eso sí me preocupa. Si antes se creía la Meryl Streep mexicana, ahora imagínense quién la va a aguantar con sus ínfulas de exprimera dama. De terror, la verdad.

Pero eso no es todo. ¿Recuerdan que les dije que los testigos en el juicio del Chapo Guzmán alegaron que sobornaron con millones de dólares a Peña Nieto? ¿Y saben que ahora este hombre –el expresi– vive en Madrid, donde compró una residencia en un barrio súper exclusivo, donde tiene como vecinos a archimillonarios como Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidan?

Yo me pregunto, ¿con su sueldo de funcionario pudo adquirir una residencia que seguramente le costó muchos millones? Como que las cuentas no me cuadran. Ah, pero tenía muchos bienes inmuebles en México; entonces yo creo que los vendió todos para comprar su nuevo nidito de amor, porque aparentemente vive ahí con la fifí mexicana. Entiendo.

También entiendo que debe estar feliz de que el Chapo haya sido condenado a cárcel de por vida. Yo en su lugar también estaría.