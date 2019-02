Policías consiguen calmar a un hombre violento cantando y bailando

La agresividad es una característica de los trastornos del espectro del autismo

Foto: Ellen and Robert Hughes

Ellen y Robert Hughes esperaban lo peor cuando, tras un ataque violento de su hijo, Walker, lo llevaron al Centro Médico de la Universidad de Loyola, en Illinois.

Walker es una persona adulta que padece autismo, sus padres son demasiado mayores para poder soportar algunos de sus violentos ataques. Cuando lo llevaron al hospital, les sorprendió encontrar la ayuda “especial” de dos oficiales de seguridad pública del hospital, que calmaron a su hijo cantando y bailando.

Después de una supuesta reacción a una medicina que se suponía debía calmar a Walker, se volvió extremadamente violento. Aquel día irrumpió en la casa, tiró a su padre al suelo y comenzó a morderlo.

Pero ahí no acabó la violencia, de camino a la sala de emergencias, Walker tiró del cabello de su madre y trató de estrangularla desde el asiento trasero.

Tan pronto como entraron al hospital, Walker mordió la mano de su madre. Ella no pudo reprimirse y gritó, por lo que el personal de seguridad se acercó rápidamente.

“Imagínese”, le cuenta a The Chicago Tribune, “aquí está esta frágil y pequeña madre, somos unos padres ancianos. Walker es inmenso y me está atacando violentamente y, de repente, todos estos policías están con él. Pienso: ‘Dios mío, lo va a matar “.

En la habitación donde habían llevado a Walker para las pruebas y la medicación, siguió con su ataque violento, saltando de la mesa de examen. En lugar de usar la fuerza para contenerlo, los oficiales tomaron un enfoque diferente.

Durante dos horas y media, los oficiales bailaron y cantaron canciones infantiles.

“A Walker le encantó”, dijo Ellen. “Estaba algo desconcertado, pero se le veía encantado y comenzó a sonreír. Eran hombres de su tamaño que lo consideraban una persona real. Da miedo cuando la gente no cree que seas una persona real. Tienes autismo y no puedes hablar, pero eres una persona. Da miedo que te traten como a un león del zoológico. Hemos ido al médico y a los hospitales un millón de veces y nunca he visto nada como estos tipos “.

Actualmente, Walker está recibiendo buena atención y se está recuperando de tomar el medicamento equivocado.