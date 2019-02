Meghan Markle, la duquesa de Sussex, regresa a Hollywood

Los fanáticos podrán volver a disfrutar de la faceta de actriz de la esposa del príncipe Harry

La carrera como actriz de Meghan Markle quedó definitivamente atrás cuando se casó con el nieto de Isabel II: ella misma aseguró antes de su enlace que se daba por satisfecha en ese sentido tras grabar el episodio número cien de ‘Suits’ y los productores de la serie han descartado que realice un cameo de cara a la novena y última temporada.

Sin embargo, eso no significa que sus trabajos anteriores -en especial los que fueron vapuleados por la crítica- hayan desaparecido. En noviembre de 2016 una película británica protagonizada por la actriz y dirigida por Reg Traviss, ‘Anti-social’, que en el momento de su estreno un año antes había pasado sin pena ni gloria por taquilla, volvió a ser re-lanzada en forma de una edición especial.

Eso mismo acaba de suceder con otro filme de 2011 titulado ‘The Boys and Girls Guide to Getting Down’ en el que participó la ahora duquesa de Sussex y cuyos derechos de distribución en Norteamérica acaban de ser adquiridos por Artist Rights Distribution para llevarla de nuevo a la pantalla en algún momento de este año. La comedia se centra en la vida de unos veinteañeros solteros durante una noche de fiesta en Los Ángeles y ya recibió cierta atención cuando se conoció la relación sentimental de Meghan con su ahora marido debido a las escenas que había protagonizado en ella la guapa morena, luciendo atuendos provocativos o posando frente al espejo mientras recolocaba su escote en una actitud muy propia, por otra, del personaje de chica fiestera que interpretaba.

Para quienes echen de menos la faceta como actriz de la duquesa, el próximo 11 de marzo volverá a emitirse una de las comedias románticas que rodó para el canal Hallmark, ‘Dater’s Handbook’, en la que daba vida a una joven llamada Cass incapaz de encontrar al hombre perfecto que comienza a seguir al pie de la letra los consejos de una guía amorosa con resultados inesperados.

“Estoy orgullosa de ser indígena”: la respuesta de Yalitza Aparicio a Sergio Goyri

Jennifer López y su estrecha cintura son sensación con sus ultraceñidos leggins

Alexa Dellanos, la hija de Myrka Dellanos, arde en Instagram con su nueva tanguita negra