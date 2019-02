Esquina migratoria: indocumentada se casó con un ciudadano, pero el hombre está en libertad condicional

Soy una inmigrante indocumentada y me acabo de casar con un ciudadano de Estados Unidos. ¿Puede mi esposo solicitar mi residencia aun cuando él está en libertad condicional? El ya cumplió su sentencia, pero ¿al estar él en libertad restringida, puede ser un factor en contra para que no me autoricen la residencia?

Felicidades por tu reciente matrimonio. La respuesta a tu pregunta es que sí. Tu esposo sí puede hacer una petición para empezar tu proceso de residencia permanente sin importar que esté en libertad condicional.

En el proceso de residencia se analiza si el inmigrante tiene las condiciones suficientes para convertirse en residente y en tu caso es a través de una petición de un cónyuge que es ciudadano estadounidense.

Para otorgar la residencia, no se suele poner la atención en el pasado del ciudadano que hace la petición, -salvo en muy contadas excepciones-, sino en el beneficiario.

Con una buena conducta moral, demostrar que es un matrimonio por amor y cumplir con los requisitos que apunta la ley de inmigración, podrás tener éxito en tu petición que eventualmente, tres años después de obtener tu residencia legal, la podrás llevar en un camino rumbo a la ciudadanía.

La recomendación es que antes de someter cualquier documentación ante USCIS, consultes con un abogado experto en leyes migratorio que no cobre por la consulta.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.