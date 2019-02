5 formas de gastar menos en tu factura de teléfono

Una buena cantidad de dólares podrían fugarse por este único gasto

Si has notado que tus facturas de teléfono están por las nubes, hay algunas formas en que puedes disminuir esta cifra y que tu bolsillo deje de sufrir por eso. Sigue leyendo y conoce cinco de ellas.

1-Opta por los pagos automáticos

La mayoría de los proveedores te harán un descuento si permites que te cobren automáticamente. Es decir que, si una empresa te descuenta $5 dólares por línea, y en tu familia son cuatro personas, podrían ahorrar $20 dólares al mes tan sólo con este método.

2-Usa Wi-Fi siempre que puedas

Si estás en casa o en el trabajo recuerda cambiar siempre a la conexión Wi-Fi. Por otro lado, si estás en un lugar donde no tienes acceso a este servicio, evita descargar o transmitir películas o música. Recuerda que los datos se pueden consumir muy rápido, y algunos proveedores te cobran si te pasas del límite que tienes.

3-Evita el consumo de datos indeseado

Algunas apps pueden usar tus datos, aun cuando no la tienes abierta. Esto es un gasto totalmente innecesario. Por eso, para arreglar este problema, ingresa a tu configuración, revisa el uso de datos de cada aplicación y desactiva aquellas que realmente no uses.

Cuando verdaderamente las necesites, sólo vuelve a activarlas por ese momento.

4-Quita lo que no uses

Al analizar bien tu factura mensual, podrías notar que tienes algunos servicios extras que realmente no quieres. Podría ser que tengas demasiados minutos disponibles para hacer llamadas (más de los que necesitas) o asistencia de emergencia de carretera. Todo esto tiene un costo, por lo que deberías preguntarte si puedes quitarlo de tu plan.

5-Busca lo nuevo

Finalmente, si nada de lo anterior te ha dejado satisfecho, siempre podrías cambiar de proveedor. Ahora hay muchas opciones, por lo que deberías mantener la mente abierta a nuevas alternativas. Es muy probable que descubras una oferta mejor que la que tienes, sobre todo de compañías que apenas empiezan y son menos conocidas.

Como ves, no tienes por qué estar gastando una pequeña fortuna tan sólo en tu celular. Si sigues estos consejos, es posible que te ahorres una buena cantidad de dólares en tu factura. Así que ponte atento y deja de gastar de más.

