La reacción de Gabriel Soto ante la brutal confesión de Geraldine Bazán sobre Irina Baeva

La exesposa del galán de telenovelas confirmó haber sido engañada

Después de las explosivas declaraciones que realizó Geraldine Bazán sobre la disolución de su matrimonio con Gabriel Soto por una infidelidad con la actriz Irina Baeva, Soto ha reaccionado al video.

Previo a una conferencia de prensa para la obra “Cleopatra metió la pata”, el galán de telenovelas se enlazó en vivo al programa “De primera mano” en donde su amigo Gustavo Adolfo Infante le hizo la incómoda pregunta.

“No lo he visto [el video], ya más o menos sé de que me hablas“, dijo Soto. “Lo único que te puedo decir es que en una historia siempre hay dos versiones y mi versión me la prefiero callar por respeto. Todos sabemos, los involucrados, exactamente como pasaron las cosas“.

Y es que Bazán se sintió “burlada” ya que mientras ella vivía la inseguridad de su matrimonio, Irina publicaba mensajes en Instagram en donde, de alguna manera, se divertía rompiendo una relación.

“Que hermoso desastre estoy haciendo”, decía una de las historias de Baeva que Bazán compartió en su video.

En ese momento, Bazán le preguntó nuevamente a Soto sobre su relación con Baeva y él dijo que ella solo era “un consuelo” que solo miraba “de vez en cuando”.

“Fue ese día que decidí divorciarme… me sentí burlada“, explicó Geraldine.