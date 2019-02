Acusan al actor Héctor Parra de abusar de su propia hija

El histrión dio la cara en el programa ‘De Primera Mano’

Héctor Parra está en medio de un escándalo de abuso sexual ¡a su propia hija! El actor decidió dar la cara y mediante una entrevista al programa De Primera Mano aclaró lo dicho por la madre de su pequeña, la también histrión Ginny Hoffman.

En la plática con Gustavo Adolfo Infante dejó en claro que jamás tocó a su hija y que no entiende por qué su expareja dio esas declaraciones.

“Estuvimos 8 años en unión libre, con una relación muy buena y justo 2 años antes de separarnos lo platicamos, que no funcionábamos como pareja, pero nos separamos en buenos términos… Si en 8 años no supo qué tipo de hombre soy, pues ahí estamos mal“, dijo.

Agregó que tiene 3 años que no ve a la pequeña, pero que no es porque haya tenido una conducta sexual inapropiada con ella.

“Ya no veo a mi hija desde hace 3 años, tengo mensajes de mis hijas y de pronto se empezaron a espaciar los mensajes. Hay un mensaje que me dice “papá te extraño mucho”, pero de ahí ya no supe de ella, no me contestó”, agregó.

El abogado de Héctor, Alfredo Galina, está listo para demandar a la actriz por la vía penal y a un youtuber, de quien no se sabe la identidad, que hizo un video en donde incita a sus seguidores a atacar al histrión.

Pero, al parecer, Ginny también incurrió en otro delito, al mencionar en una entrevista que el padre de su hija era otra persona y no Parra.

POR: Elizabeth García