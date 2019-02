Niegan prisión domiciliaria a Félix Gallardo, autor de la muerte de agente de la DEA

Su defensa argumenta salud precaria del narcotraficante

A sus más de 70 años Miguel Ángel Félix Gallardo alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino”, tendrá que cumplir en la cárcel su condena de 40 años luego de que un juez rechazara otorgarle la prisión domiciliaria.

La defensa de Félix Gallardo había argumentado a las autoridades que su cliente, además de su avanzada edad tenía un estado de salud muy precario.

El abogado del fundador del cártel de Guadalajara purga una condena por la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, registrada en 1985.

Félix Gallardo fue detenido en 1989, y su condena se dictó en el 2017.

Pero por su avanzada edad su estado de salud no es el óptimo y desde hace tiempo sus abogados han expresado que su cliente tiene serios problemas de salud. Entre ellos su audición se ha reducidos considerablemente, la igual que su vista.

Sin embargo esas no fueron razones de peso para los magistrados que rechazaron otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

“En suma, porque no existe medio de prueba alguno que acredite que el quejoso no pueda compurgar la pena de prisión que se le impuso en internamiento, ya que si bien con motivo de su edad presenta un deterioro en su salud, los padecimientos que presenta no evidencian una notoriedad innecesaria para que cumpla con la pena impuesta”, destaca la resolución del tribunal.