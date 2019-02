Por qué Gwyneth Paltrow le dice adiós al universo de Marvel

No habrá más Pepper Potts

Desde hace un par de años, al mismo tiempo que su portal de belleza y bienestar ‘Goop’ se consolidaba como una de las compañías más poderosas del sector, Gwyneth Paltrow ha asegurado en varias ocasiones que llegará un momento en que su carrera como actriz quede atrás por completo para dar paso a su faceta como empresaria a tiempo completo, y eso afecta en el futuro más inmediato a su trabajo en la factoría Marvel.

A lo largo de la última década, la oscarizada intérprete había venido apareciendo en distintas películas de los estudios como Pepper Potts, la secretaria y eventualmente novia del excéntrico multimillonario Tony Stark, y ahora considera que ha llegado el momento de poner fin a la aventura.

“A ver, ya soy un poco vieja para ponerme un traje y todo eso a estas alturas”, asegura en una entrevista a la publicación especializada Variety, aunque tratando de no parecer una ingrata por lo mucho que le ha aportado personal y profesionalmente.

“Me siento muy afortunada de hacerlo hecho, porque en realidad tuvieron que convencerme para que aceptara el papel. Era amiga de Jon Favreau [director de las dos primeras entregas de Iron Man]. Resultó una experiencia maravillosa rodar la primera y ver cómo poco a poco se iba volviendo tan importante para los fans”.

Pero que no cunda aún el pánico. Gwyneth ha asegurado que regresará una última vez para cerrar el arco argumental de su personaje en ‘Avengers: Endgame’, la última entrega de ‘Los Vengadores’. Y tampoco cierra la puerta a realizar breves apariciones o cameos en las próximas franquicias de Marvel: “Por supuesto, si me preguntan si puedo volver algún día, yo siempre estaré ahí si me necesitan”, ha aclarado.