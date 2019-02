Adrian McManum dice que Michael Jackson tenía una colección secreta de vídeos íntimos con niños

Ante los hechos la ex empleada doméstica dice: "No lo cuestioné, porque él era mi jefe y tú solo haces lo que se supone que debes hacer"

Pronto la entrevista que realizó Adrian McManus verá la luz. La ex empleada doméstica de Michael Jackson conversó con Liam Bartlet quien la entrevistó para el especial de 60 Minutos, según reportó el portal de Infobae.

Para dicho medio Adrian confesó que sí no habló en el pasado fue porque estaba amenazada de muerte. “Tenía miedo de decir algo malo sobre el señor Jackson. Si alguna vez aparecía en la televisión, me decían que podían contratar a un sicario para que me sacara, me cortara el cuello, y que nunca encontrarían mi cuerpo”, aseguró McManus a Bartlett.

En esta entrevista ella brindó revelaciones espeluznantes sobre el conocido Rey del Pop, en donde aseguró que el cantante “acariciaba y besaba” a los niños que visitaban su casa, con quienes también se bañaba desnudo en su habitación, espacio de la mansión al que estaba a cargo Adrian McManum, de ahí que ella pudiera ver los restos que quedaban del desfreno de Jackson con esto menores.

Antes de la conversación que McManum sostuvo Bartlet, ella le proporcionó una entrevista con revelaciones escalofriantes al Daily Mail, a ellos les reveló que “Había un montón de vaselina por todo Neverland, gran parte en el dormitorio de Michael. No lo cuestioné, porque él era mi jefe y tú solo haces lo que se supone que debes hacer, pero sí me pareció extraño. Y lo tenía todo en la casa principal”, recordó según reportó Infobae.

También contó que Michael tenía un espacio en donde guarda vídeos secretos que presuntamente grababan sus actividades sexuales con los niños que visitaban su rancho.

Ahora también ha visto la luz pública el famoso documental “Leaving Neverland” que cautivó a muchos en el festival de Sundance. Dicho medio corroboró que la producción que cuenta con los relatos de Wade Robson y James Safechuck –las víctimas que acusan al cantante de abuso- será transmitido por HBO tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, parece que el documental se verá en la cadena a partir del mes de marzo, en dos días ya que éste tiene una duración de cuatro horas.