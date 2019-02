Una película sobre la banda Mötley Crüe llegará en marzo a Netflix

La banda Mötley Crüe, conocida tanto por su música como por sus insólitos desbandes dentro y fuera del escenario, es la protagonista de The Dirt, una película sobre la vida del grupo de rock californiano que en los años ochenta tuvo al mundo en vilo con sus canciones.

La película se estrenará el próximo 22 de marzo en la plataforma de streaming Netflix, de modo que, una vez más, un estreno de enorme interés masivo no pasará por salas de cine.

Dirigida por Jeff Tremaine, The Dirt se basa en la autobiografía oficial de la banda, The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band, escrita por el autor Neil Strauss y por Nikki Sixx, uno de los miembros de la banda y probablemente el más afectado de todos por problemas de drogas.

Esta semana, Netflix compartió el primer trailer de la película y por las imágenes deducimos que mezclará elementos dramáticos y de humor para una historia volátil y vertiginosa. The Dirt estará protagonizada por Colson Baker (el rapero mejor conocido como Machine Gun Kelly) en el papel de Tommy Lee, Douglas Booth como Nikki Sixx, Iwan Rheon como Mick Mars y Daniel Webber como Vince Neil.

Tras el éxito de Bohemian Rhapsody, se han dado a conocer varias películas biográficas sobre estrellas de la música. El 31 de mayo se estrenará la cinta Rocketman, sobre la vida de Elton John, mientras que ya se estarían produciendo sendos biopics sobre David Bowie y Celine Dion.

Netflix también ha dado a conocer que The Dirt utilizará 14 canciones originales de la banda, como para que los fans vayan preparando el sing along. Este es el tráiler: