Evento gratuito para personas con discapacidad llega a LA

Abilities Expo, una muestra de artículos y tecnología, continua hasta el domingo en el Centro de Convenciones

Rubén Rangel es fanático de los deportes extremos y al aire libre. No obstante, hace poco más de un año mientras disfrutaba de un paseo en motocicleta de montaña sucedió lo inesperado.

“Ahí tuve el accidente con la moto y quedé parapléjico”, contó el joven de 27 años de edad en su visita este viernes a Abilities Expo —un evento que presenta la más alta tecnología en aparatos y recursos para personas con discapacidades físicas o mentales.

Después de su accidente Rangel dijo que no se dio por vencido y decidió continuar una vida normal de acuerdo a sus capacidades. “Como estoy tratando de no solo estar en casa, le dije a mi doctor que me diera la aprobación para poder manejar”, explicó.

Fue entonces que su médico lo envió a clases para aprender a manejar de nuevo, solo con controles manuales. Después de dos semanas, estuvo listo para subirse otra vez a un auto.

“Fui al DMV, hice el examen y me dieron [la licencia] para manejar nuevamente”, recalcó el residente de Long Beach, a quien le gustaría tener una camioneta que tiene un gancho para subir la silla de ruedas en la parte trasera con solo presionar un botón.

“Yo ahorita manejo pero cada que me meto al carro tengo que quitarle las llantas a mi silla de ruedas para meterla”, contó Rangel y aseguró que un vehículo con tales cualidades pudiera mejorar su vida.

Además, indicó haber encontrado interés por un aparato conocido en inglés como Standing Frame, el cual le puede ayudar a mantenerse de pie por intervalos de 45 minutos para cambiar de posición de la silla de ruedas.

“No es para caminar pero para ayudar con la circulación del cuerpo”, dijo.

Una variedad de artículos

El evento Abilities Expo llega a Los Ángeles cada año y está diseñado para presentar recursos necesarios para facilitar la vida de personas con discapacidades.

Se ofrecen aparatos con la más alta tecnología incluyendo sillas de ruedas, vehículos, artículos de ayuda en el hogar y hasta prendas de ropa.

Una de las prendas que llamó más la atención fue el Universal Vest, un chaleco que cuenta con correas para que quienes ayudan a levantar a personas discapacitadas lo hagan con menos esfuerzo.

En esa estación, Carolina Pantoja ayudaba a su hijo Jonathan Pantoja, de 23 años, a medirse el chaleco y practicaban cómo utilizarlo.

La mujer contó que hace poco menos de un año, su hijo quedó parapléjico tras estar involucrado en un tiroteo.

Desde entonces, Carolina se encarga de ayudarlo para trasladarlo de la silla de ruedas a otros lugares como la cama o la silla.

“Si duele la espalda para cargarlo”, confesó y aseguró que a veces se le resbala si no lo agarra bien. “Este chaleco ayuda para tener más soporte y que no duela tanto la espalda”.

Jonathan dijo que este es uno de los mejores productos que encontró en la expo.

Aparte de ello, el joven dijo que le llamó la atención la silla de ruedas conocida como Smart Drive, la cual le puede beneficiar cuando se inscriba de nuevo a clases.

“Fui a la escuela que quiero asistir y vi que es un poco difícil moverse ahí… El Smart Drive me ayudaría mucho”, dijo

Jonathan quien espera estudiar Desarrollo de Niños para ayudar a pequeños con necesidades especiales.

Su madre dijo que llevar a su hijo por primera vez a la expo fue también una forma para demostrarle que hay opciones para continuar adelante pese a la discapacidad.

“Quiero que él se sienta independiente”, dijo Carolina.

Oscar Cruz, otro participante al evento, dijo que su interés en la expo era por conocer los diferentes tipos de sillas de ruedas que le puedan beneficiar.

Cruz, de 25 años, dijo que se enteró del evento por medio de Facebook y que decidió llegar en transporte público. Sin embargo, dijo que trasladarse en su silla de ruedas es un poco complicado.

El joven dijo que cuando tenía 18 años sufrió un accidente mientras iba en su patineta.

“Me atropelló un carro y desde entonces no puedo caminar bien y estoy discapacitado”, contó Cruz, quien buscó diferentes opciones de sillas de ruedas .

“Yo puedo caminar con andador en la casa pero para salir tengo que usar la silla porque mi rodilla no se dobla”, recalcó.

También estaba interesado por conocer que tipo de deportes adaptados hay ya que antes de su accidente él practicaba tenis y el golf.

Evento gratuito

La Abilites Expo cuenta con varios de talleres gratuitos e información sobre temas interesantes como la planificación financiera, cómo hacer que su hogar sea más accesible, viajar con una discapacidad y hasta cómo el cannabis medicinal puede ayudar en una variedad de situaciones.

También hay oportunidades de empleo y educativas.

Adicionalmente la expo ofrece actividades inclusivas como deportes adaptados, baile, animales de asistencia, un muro de escalada adaptable y mucho más para personas de todas las edade

La Abilites Expo estará abierta hasta el domingo en el Convention Center de Los Ángeles localizado en el 1201 S. Figueroa Street el West Hall A.

La entrada es gratuita.

Para más información visite: https://www.abilities.com/losangeles/