Galilea Montijo asegura que ha vivido el mismo “cyberbullying” que Yalitza Aparicio

View this post on Instagram

#galileamontijo le hecha la culpa al director cinematográfico #alfonsocuaron por confundirse con el título de la película #roma con Roma, Italia . Si el director le hubiera puesta colonia Roma según ella no se hubiera confundido. La película Roma nominada en 10 categorías al Óscar es una película en donde Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de 1970. Muchas críticas ha recibido sobre todo la protagonista de este filme #yalitzaaparicio quien no sólo ha sido criticada por su trabajo pero por sus rasgos físicos. Ha sido en otras palabras víctima del bullying, y Galilea se enfatiza con ella pues siempre que mete la pata en televisión la critican y se burlan de ella.