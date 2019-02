Hoda Muthana, la mujer que se unió a Estado Islámico y a la que Trump no quiere dejar regresar a EEUU

En 2014, Hoda Muthana le dijo a su familia en Alabama que viajaría a Turquía para una actividad universitaria pero sus planes eran otros.

Al llegar a su destino, la joven -que entonces tenía 19 años- cruzó la frontera hacia Siria, donde se unió al autodenominado Estado Islámico (EI).

Desde allí, comenzó a participar en las campañas en redes sociales de EI, invitando a cometer atentados terroristas en Estados Unidos.

“Estadounidenses despierten. Hombres y mujeres juntos. Tienen mucho que hacer mientras viven bajo nuestro mayor enemigo, basta de dormir. Vayan en vehículos y derramen toda la sangre de ellos, o alquilen un gran camión y atropéllenlos”, dijo entonces en un tweet publicado en marzo de 2015, según informó entonces Buzzfeed.

Arrepentida, ahora Muthana quiere regresar a Estados Unidos pero el presidente Donald Trump no quiere que se le permita volver, pese a que ella asegura ser ciudadana de ese país.

I have instructed Secretary of State Mike Pompeo, and he fully agrees, not to allow Hoda Muthana back into the Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2019