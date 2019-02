Madonna y Maluma juntos y lanzando fuego en Twitter e Instagram

La reina del pop ha caído rendida a los brazos del colombiano

Maluma ha cantando con varios cantantes que son iconos en la industria del disco, pero solo hay una que lleva el título de “reina del pop” y esa es Madonna.

La cantante anunció a través de sus redes sociales su colaboración con el cantante colombiano dejando claro que lo que lo que se viene será puro fuego. “Cooking up some Fuego over here!……………🔥🔥🔥! @maluma”, escribió la cantante.

Desde que el compatriota saltó al mundo de la música ha sido considerado irreverente, no era de extrañarse que su particular estilo lo llevara a cantar con Madonna, quien siempre ha sido feliz estando en el centro de la polémica.

Al igual que Maluma, Madonna también ha hecho alusión a su nueva colaboración a través de redes sociales y ante la publicación sus fanáticos están no solo atónitos sino también ansiosos.

Una de las canciones que más controversia ha generado en la carrera del amigo de Shakira es “Cuatro babys”.

Yanet García, la Chica del Clima, y un fin de semana caliente que la hace lucir una tanguita de infarto

Mientras Sergio Goyri desprecia a Yalitza Aparicio, Glenn Close la llama “tesoro nacional”