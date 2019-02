“Esa señora”: la fea burla de Juan José Origel a la mamá de Yalitza Aparicio

Ya pasaron los Oscars y los famosos siguen atacando a la oaxaqueña

Yalitza Aparicio cristalizó el domingo su “cuento de hadas” cuando desfiló por la alfombra roja de los premios Óscar. La oaxaqueña eligió a su mamá para que la acompañara en el gran momento de su vida.

La señora Margarita ganó los corazones del público mexicano que se derritió por su sencillez y su gran sonrisa ante celebridades de la talla de Glenn Close y Bradley Cooper.

Lastimosamente no faltaron las críticas, algunas llegaron de la propia boca de comunicadores reconocidos como Juan José Origel.

“Pepillo” se burló de la vestimenta de la señora oaxaqueña con la frase: “Porque le pusieron ese vestido a esa señora”, seguido de un emoji de burla.

Además de la falta de ortografía en su publicación en Instagram, la gente criticó duramente al presentador de Televisa:

“Que vergüenza, mexicanos criticando mexicanos, no cabe duda que la envidia existe. Aunq digan que no. Mis respetos para Yalitza y su mamá”, “Desafortunadamente la envidia los corroen; la educación, honestidad y logros en la vida no se muestran en la ropa. Les arde que alguien sea mejor que sus caras bonitas. Ella tiene más educación y respeto que todos las caras conocidas es tv y si olvidaron ella tiene una carrera profesional y habla correctamente el español.ustedes ( bonitos) dudo que algún día estén en un Oscar “ bueno tal vez si “ Oscar su vecino “ lol”, “Más bien lo que trataba de escribir era “¿Porqué le pusieron ese vestido?”, ya que así como lo escribió es una afirmación y no una pregunta, pero pues se vé que aún no encuentra los signos de interrogación en su movil o cpu como para hacer una crítica que pena”.

Toda la trama del ascenso a la fama de Yalitza reavivó el debate por el racismo en México. Actores y actrices de renombre como Laura Zapata y Sergio Goyri, participaron en la denostación de la joven de 26 años con frases hirientes por su origen étnico.