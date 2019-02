Agenda en Los Angeles: Los eventos que no te puedes perder

Jueves 28

Nueva exhibición en el Petersen

La nueva exhibición del museo Petersen (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) “Winning Numbers: The First, The Fastest, The Famous”, incluye diez autos que han competido y ganado en la carrera Le Mans, así como otros que han impuesto récords de velocidad y que han actuado en importantes competencias. Entre los vehículos que se muestran están el Ferrari 625/250 Testa Rossa, de 1957, que ganó más de la mitad de las 50 carreras en las que participó; también un Shelby Cobra, CSX2001 de 1962 y un Kremer Porsche 935 K3 de 1979. Termina en enero de 2020. Boletos $11 a $16; gratis menores de 4 años. Informes (323) 930-2277 y petersen.org.

Teatro en el LATC

El Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Angeles) presenta la obra “Canyon”, cuya historia se cuenta en un patio trasero ubicado en lo profundo de un cañón durante el fin de semana Día del trabajo de 2016, antes de que todo en Estados Unidos cambiara la historia. Dos familias se estremecen con un accidente impredecible que cambia sus vidas para siempre. Es un vistazo al género, ciudadanía y los costos de tratar de vivir una vida convencional al estilo norteamericano. Escrita por Jonathan Caren. Jueves a sábado 8 pm; domingo 4 pm. Termina el 24 de marzo. Boletos $38. Informes (866) 811-4111 y thelatc.org.

Sábado 2

Concierto de El Cigala

Diego El Cigala, considerado uno de los cantantes de música flamenca más innovadores y reconocidos del mundo, regresa a Los Angeles para ofrecer un concierto en el teatro Luckman (5151 State University Dr., Los Angeles). El cantaor, cuyo disco “Lágrimas negras” lo llevó a la fama internacional, ahora trae bajo el brazo “Indestructible”, su disco más reciente. 8 pm. $45 a $65. Informes (323) 343-6600 y luckmanarts.org.

PJ Masks en el zoológico

Si visitan el Zoológico de Los Angeles este fin de semana, más les vale que tengan la cámara lista porque el parque animal tendrá invitados muy singulares. Se trata de los PJ Masks, quienes estarán de visita por esta ciudad. Para tomarse fotos con ellos es necesario hacer reservación, que es gratis. Cada reservación es para una familia de hasta seis miembros. Una por familia. La próxima semana será el turno de Peppa Pig). 10 am a 4 pm. Boletos para el parque –la foto es gratuita– $16 a $21; gratis menores de 2 años. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Teatro infantil

La PigPen Theatre Co., traerá al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) la obra infantil “The Old Man and the Old Moon”, una historia de folclor sobre un hombre que está a cargo de mantener a la luna brillante. Una misteriosa desaparición lo envía a una aventura épica sobre la tierra, el mar y el cielo que le recuerdan el imbatible poder del amor. Incluye teatro de sombras, títeres, música y distintos personajes. Hasta el 17 de marzo; lunes a viernes 7:30 pm; sábados 2 y 7:30 pm, y domingo 2 y 7 pm. No hay función el 12 de marzo. Boletos $25 a $85. Informes (310) 746-4000 y thewallis.org.

Festival en el Arts District

La tienda de discos de vinilo, Mr. Good Boy (705 Mateo St., Los Angeles), en colaboración con la tienda de discos Rare Groove, celebrarán la cultura de vinilo japonesa con un festival que incluye la presencia de The Record Cart, que ofrecerá a la venta una selección de álbumes japoneses de música funk, pop y de ambiente. La música de artistas como Y.M.O., Tatsuro Yamashita, Toshiki Kadomatsu, Akira Ito y Yumi Arai estará disponible. Además habrá presentaciones de música en los fines de semana, hasta el 17 de marzo. Este sábado actúa el DJ Norio Sato y otros invitados (5 pm). El domingo 10 de marzo habrá pruebas de té (2 pm) y el 17 de marzo será la fiesta de clausura (4 pm). Gratis con reservación. Informes (213) 947-3141.

Carnaval brasileño

Por quinto año consecutivo se llevará a cabo el Venice Bloco Carnavalesco–Brazilian Carnival Parade, que tendrá lugar en las calles del centro de Venice. El carnaval parte de la esquina de Oceanfront Boardwalk y Rose Ave., a la 1 pm. Los asistentes pueden ir disfrazados o con la cara pintada. Puede participar toda la familia. Gratis. Informes brazilartsconnection.org.

Festival de linternas

El Chinese American Museum (425 N. Los Angeles St., Los Angeles) realizará su evento anual Los Angeles Lantern Festival, que celebra las fiestas del Año Nuevo lunar. Habrá puestos de organizaciones comunitarias, recorridos por el museo, música, presentaciones en vivo y manualidades. Este evento se festeja alrededor del mundo el quinceavo día del primer mes lunar para marcar el cierre de las fiestas de año nuevo. De 12 a 5 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 485-8567 y camla.org.

Domingo 3

Daniel Tiger’s Neighborhood en LA

El teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) será la sede del show Daniel Tigers Neighborhood Live!, basado en la serie de televisión pública PBS Kids TV. En su tercer año de gira, los personajes se montan en un trolley para llegar a esta ciudad con el espectáculo “King for a Day!”. En esta ocasión, Daniel aprenderá lo que cuesta para llegar a ser rey. Habrá invitados sorpresa. 2 pm. Boletos $30 a $85. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com.

Martes 1

Obra infantil

Snooknuk and the Robot Puppet Show es un espectáculo que combina una clase de música y un minimusical que lleva a los niños a un viaje por canciones de cuna, con juegos interactivos, lectura de cuentos, un show de burbujas, círculo para tocar el tambor, globos, baile y otras actividades. Se efectuará en la biblioteca pública de Eagle Rock (5027 Caspar Ave., Los Angeles). 10 am. Entrada gratuita. Informes (323) 258-8078 y lapl.org/branches/eagle-rock.