La Víbora: ¿Como que exageran con lo de Jorge Ramos, no?

Oigan, es cierto que Nicolás Maduro es un cretino, insufrible, deleznable y hasta rata de dos patas. ¿Pero no les parece exagerada la cobertura que le dio Univision al incidente que ocurrió entre este mandatario y el periodista Jorge Ramos hace unos días?

De verdad solo faltó que incluyeran la noticia en las telenovelas, o que hicieran un capítulo de “La rosa de Guadalupe” con el tema del incidente. Como ya deben de saber, porque ahora sí que estuvo hasta en la sopa, Ramos fue a entrevistar a Maduro a Venezuela, y en un momento de la conversación el periodista sacó su tableta para mostrarle al entrevistado un video sobre las condiciones de miseria en la que viven muchos venezolanos; en concreto, las imágenes mostraban a gente hurgando comida en un camión de basura. Eso fue suficiente para que a la rata en cuestión se le erizaran los pelos, y sin más ni más detuvo la entrevista y sus colaboradores requisaron el equipo de grabación de la televisora. La cosa no paró ahí, según el recuento de Ramos. Después de eso detuvieron al equipo de Univision por varias horas, les quitaron sus teléfonos y finalmente los expulsaron del país.

Unos dirán, “¡Wow!, qué periodista tan valiente”. Pero yo no pienso así. En primer lugar me cansó escuchar la noticia hasta el cansancio en “El gordo y la flaca” y en otros programas de farándula de la cadena. ¿O sea, un día me hablan de la celulitis de Eiza González y al otro de la situación política y social de Venezuela? ¿Cómo que no están bien ubicados, no creen? Y no solo eso, el foco todo el tiempo fue Jorge Ramos, y no el patán que se dice presidente electo de Venezuela. Entiendo que la empresa tenía que capitalizar con la noticia, ¿pero no podían haber sido un poco más discretos? Porque eso sí, aunque dos días después del incidente ya no había nada más que decir, siguieron machacando con el tema.

Yo entiendo que a Jorge Ramos le guste polemizar y mostrar que –según él– es un periodista sin línea e implacable. Lo que me parece cuestionable es su estilo confrontativo y provocativo. ¿Lo hace a propósito precisamente para eso, para luego ser la noticia? Porque si es así le sale muy bien, todo mundo hablaba de él y no del problema que enfrenta actualmente el país sudamericano. ¿O será que es la estrategia de la televisora que busca a toda costa elevar sus decaídos ratings? Porque si no mal recuerdo, algo muy similar pasó con Ilia Calderón, cuando, a sabiendas de los riesgos que corría, la enviaron a entrevistar a un miembro del Ku Klux Klan. Y claro, entonces ella fue la noticia, y no el entrevistado. Medio apestoso este asunto, ¿no les parece?